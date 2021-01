À 90 minutes de la tête – Stade-Lausanne: la cicatrice est encore fraîche La Challenge League reprend avec un alléchant choc au sommet GC - SLO vendredi. Le match aller avait laissé les Vaudois fous de rage. Florian Vaney

Roland Ndongo et Stade-Lausanne avaient sérieusement bousculé Grasshopper à l’aller. Avant de perdre nerfs et moyens. Keystone

À toutes les âmes en peine qui considèrent la Challenge League comme vide et sans intérêt, on conseille de faire l’effort de se pencher sur le duel qui débutera dans un peu moins de quarante-huit heures entre Grasshopper et Stade-Lausanne-Ouchy. Parce qu’il y a tout dans cette opposition. Le fortuné GC, racheté par des Chinois et courant derrière son glorieux passé, face au «petit» Stade (plus si petit que ça, d’ailleurs…) qui trace sa route sans faire trop de vagues. Le théâtre d’une lutte pour le titre qui pourrait sérieusement commencer à prendre de l’allure. Celui d’une revanche, aussi. Surtout.

Personne n’a oublié. La domination presque insolente des Vaudois, leur perte de nerfs. Celle de Yanis Lahiouel sur le terrain, d’abord, qui a si bêtement vu rouge. Celle d’un peu tout le monde ensuite, à commencer par le directeur sportif Yagan Hiraç, dont les remontrances aux arbitres avaient mené à l’ouverture d’une procédure (conclue par une simple amende). La défaite et la frustration de ce 29 octobre 2020.

La quête de la maturité

«C’est dommage que tout le monde ait gardé un souvenir négatif de ce match. Parce qu’on avait été bons, franchement bons. Mais quelque part, c’est légitime, et ça doit nous mener à une remise en question. On avait manqué de maturité, c’est évident. Mais aujourd’hui on a appris, on a grandi», lance avec une détermination palpable Roland Ndongo.

L’ailier est de toutes les batailles, tous les combats depuis trois ans et demi. Il a vu son club évoluer, franchir chaque année un nouveau palier. «Celui du professionnalisme, il y a six mois, a été essentiel. Il n’est plus question de tenter de se maintenir: on voulait être à cinq points du premier à la trêve, on a même fait mieux que ça. Pas question de parler de promotion, mais nous aussi on frissonne un peu à l’idée de pouvoir prendre la tête vendredi soir.»

«Pas question de parler de promotion. Mais nous aussi on frissonne un peu à l’idée de pouvoir prendre la tête vendredi soir.» Roland Ndongo, ailier

C’est que le SLO joue parfaitement sa carte d’outsider. Dans l’ombre, il se positionne. En public, il reste prudent. Dany Da Silva, son gardien numéro 1 décisif cet automne, s’est blessé la semaine dernière? Une solution pour le remplacer a été trouvée en quelques jours. Elle se nomme Jozef Pukaj, elle a tout d’un pari, mais c’est aussi ça, le Stade-Lausanne qu’on aime: celui qui donne sa chance à des talents plus méconnus. Le portier d’origine albanaise débarque de la réserve du FC Bâle et de Promotion League, comme son second Justin Hammel. Mais tous nous parlent des deux hommes comme de solides renforts.

De quoi tenir sur la distance et les 21 matches du printemps? Le SLO n’en est plus à une (bonne) surprise près…