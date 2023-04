Football – Stade Lausanne Ouchy accroché à la Maladière Tenus en échec sur la pelouse de Xamax (1-1), les Vaudois perdent du terrain sur les équipes de tête. Les Rouge et Noir, de leur côté, engrange un point qui pourrait faire la différence dans la course au maintien. Christian Maillard

Le SLO d’Alban Ajdini (à gauche) a été contraint au nul sur la pelouse du Xamax de Mats Hammerich. Keystone

Il n’y a pas de miracle pour NE Xamax. En cette fin de championnat, chaque point est un bon point pour les Neuchâtelois s’ils entendent éviter la chute en Promotion League. Celui obtenu ce dimanche à la Maladière (1-1) en est un qui sera, qui sait, peut-être suffisant à l’heure des comptes.

Dans son opération maintien, alors qu’on va entamer le quatrième tour, l’équipe de Jeff Saibene, qui va devoir réaliser quelques exploits d’ici là, n’avait pas trop le droit à l’erreur, ce dimanche, devant son public, alors que Vaduz s’était imposé à Aarau (0-2). Mais qu’est-ce que ce fut laborieux pour les Rouge et Noir face à un Stade Lausanne Ouchy longtemps dominateur et qui n’a pas été loin de s’imposer pour la première fois sur cette pelouse depuis 2020.

Coaching payant de Saibene

Entre la moins bonne équipe à domicile (12 points en 13 parties dont seulement deux succès) et la formation la plus performante sur la route (22 unités récoltées en 13 déplacements), le succès semblait promis au SLO, plus en confiance qu’une lanterne rouge bien terne. Ils avaient le match en main…

Mais si les Vaudois ont su élever leur niveau de jeu au début de la seconde période, en prenant logiquement l’avantage juste après la pause par Okou, la partie a ensuite tourné du côté des Rouge et Noir après le coaching gagnant de Saibene, lequel a changé trois de ses joueurs et de tactique. De quoi nourrir des regrets pour Anthony Braizat et des visiteurs qui ont reculé pour finalement sauter. C’est Ayoub Ouhafsa, entré sept minutes plus tôt, qui a donné ce bon point, celui de l’espoir aux Neuchâtelois, qui vont devoir s’inspirer de cette fin de match pour croire encore au miracle alors que Bellinzone compte 6 longueurs d’avance. Le SLO, lui, peut toujours croire à la 3e place et la Super League, qui serait aussi un miracle…

NE Xamax - Stade Lausanne Ouchy 1-1 (0-0) Afficher plus La Maladière, 3147 spectateurs. Arbitres: Mme Esther Staubli; Alain Heiniger et Susanne Küng. But: 53e Okou 0-1, 75e Ouhafsa 1-1. NE Xamax: Guivarch; Athekame (79e Hammerich), Havenaar, Fatkic, Amoabeng; Del Toro (68e Ouhafsa), Aliu (68e Pasche), Veloso, Bakayoko (83e Spielmann); Pinga (68e NDiaye), Nuzzolo. Entraîneur: Saibene. Stade Lausanne Ouchy: Steffen; Gassama (71e Abdallah), Hajrulahu, Pos, Obexer; Okou, Opoku, Akichi, Ajdini (83e Mulaj), Qarri; Hadji (66e Danho). Entraîneur: Braizat. Avertissements: 18e Havenaar, 21e Athekame, 60e Qarri, 63e Okou, 72e Ouhafsa, 85e Abdallah. Notes: NE Xamax sans Saiz (suspendu), Alili, Balaruban, Cavanda, Ouattara ni Tushi (blessés). Stade Lausanne sans Abi, Bayard, Da Silva, Garcia Maroufi (blessés) ni Bamba (malade).

