Une victoire et un artiste – Stade-Lausanne-Ouchy, l’invincibilité continue Un bijou de Sofyan Chader a permis au SLO d’ajouter trois points à son compteur dimanche face à Vaduz. Florian Vaney

Keystone

La petite révolution opérée à Stade-Lausanne durant l’été se passe bien. Deux raisons à cela. La première, c’est que les matches tournent dans le bon sens pour les Stadistes en ce moment. Parfois, il y a juste à profiter de la période. La partie face à Yverdon aurait pu tourner autrement, celle contre Vaduz dimanche mille fois basculer dans l’autre sens. Mais non, les victoires s’enchaînent, les points s’accumulent.

La deuxième a un nom: Sofyan Chader, décidément extraterrestre dans cette Challenge League. Ses chevauchées ont donné vie à un SLO inhabituellement peu inspiré face aux Liechtensteinois et sa merveille de frappe enroulée de la 91e a validé le hold-up lausannois. Trois matches, trois buts: le Lyonnais est en Suisse pour soigner les stats, cela se voit.

Le Stade-Lausanne de dimanche s’est méchamment détourné de ce qui fait sa force généralement. Un bon gardien (quel match de Justin Hammel, un de plus), un artiste devant et cela a suffi à son bonheur. Un plan minimaliste en comparaison à la complexité de ce que Meho Kodro avait mis en place la saison dernière.

Sans doute que ce constat s’effacera de lui-même dès le prochain match, ou dans les prochaines semaines. Le SLO est en rodage et ses bons résultats ne doivent pas le faire oublier. Et puis, l’avenir dira ou non si le pensionnaire de la Pontaise pourra s’appuyer sur une base défensive solide. La blessure de Christopher Routis a rebrassé les cartes et le trio Kadima-Hajrulahu-Bamba de dimanche avait tout du test. Malgré les doutes, les autres équipes vaudoises de Swiss Football League peuvent envier ce Stade-Lausanne qui avance.

