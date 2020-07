Football – Stade Lausanne-Ouchy n’y arrive toujours pas Battu à domicile par Wil, le SLO enchaîne une troisième défaite de suite et un septième match sans victoire. Brice Cheneval et Fabien Darvey

Yanis Lahiouel (à gauche) a réduit le score. KEYSTONE

Autant le SLO n’a pas à rougir de ses deux défaites contre GC (4-0) puis Vaduz (5-1), autant il peut s’en vouloir de celle concédée face à Wil, ce mercredi soir (1-2). Les Lausannois n’ont pas tout mal fait. Au contraire, ils ont même été proches de repartir avec un point, après bien 35 dernières minutes qu’ils ont totalement dominées. Mais ils se sont réveillés trop tard.

Prudents en début de rencontre, les hommes de Stefano Maccopi choisissaient de densifier leur défense avec deux lignes de quatre joueurs placés dans leur moitié de terrain. Désireux d’attendre pour mieux contrer, ils n’ont eu que rarement l’occasion de faire chauffer les gants de Kostadinovic en première période. Wil se procurait les plus belles occasions, par Fazliu (24e) mais surtout Silvio, dont le tir du droit en première intention obligeait Barroca à la parade (27e). Une domination récompensée juste avant la pause par Padula, à la conclusion d’un beau mouvement collectif. Excentré côté gauche, le latéral réalisait deux passements de jambes avant de glisser un lob astucieux laissant Barrocca pantois (44e).

Les choses ne s’arrangeaient pas dès le retour des vestiaires. Von Moos devançait Harulahu et reprenait un centre au premier poteau (47e). Dos au mur, Stefano Maccoppi faisait entrer Maletic et Lahiouel dans la foulée. Un choix gagnant puisque ce dernier, bien servi dans l’axe par Gaillard, réduisait le score de près (63e). Puis Maletic passait tout près de l’égalisation sur une superbe frappe enroulée du gauche (70e). Les locaux poussaient et se créaient plusieurs situations chaudes, sans pour autant mettre le gardien adverse à réelle contribution.