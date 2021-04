Football – Stade-Lausanne-Ouchy renoue avec la victoire Après quatre matches sans succès, les hommes de Meho Kodro ont retrouvé les joies des trois points face à Schaffhouse. Matthias Davet Lausanne

Alban Ajdini trompe Amir Saipi pour inscrire le 2-0 des Vaudois. Keystone

Le soleil couchant et le retour de cent chanceux. Les éléments étaient réunis à la Pontaise pour une agréable soirée de football hier entre le Stade-Lausanne-Ouchy et Schaffhouse, respectivement 4e et 5e, à égalité de points à l’entame de la rencontre.

Après un début de match timide, les Stadistes ont pris les devants d’une superbe frappe croisée de Zeki Amdouni (12e), sur leur première incursion dans la surface visiteuse. Quarante-cinq premières minutes sérieuses ont permis aux Lausannois de rentrer aux vestiaires avec cette courte avance.

À peine la pelouse retrouvée qu’Adjini doublait la mise pour les Vaudois en remportant son face-à-face avec le gardien (48e). La réduction du score des Schaffhousois par leur capitaine Niezke (63e), à la suite d’un cafouillage sur un corner, a redonné espoir aux visiteurs et a fait souffrir SLO jusqu’au bout. Grâce à cette victoire, la troupe de Meho Kodro occupe seule la 4e place au classement.

Stade-Lausanne-Ouchey - Schaffhouse 2-1 (1-0) Afficher plus Stade de la Pontaise, 100 spectateurs. Arbitre: Mirel Turkes. Buts: 12e Amdouni 1-0; 48e Adjini 2-0; 63e Neitzke 2-1. SLO: Hammel; Efendic, Hajrulahu, Albizua, Tavares (Ndongo 66e); Bamba, Abdullah (C); Qarri (54e Asllani), Amdouni, Ajdini; Mbenza (Lahiouel 66e). Entraîneur: Meho Kodro. Schaffhouse: Saipi; Lika (S. Müller 90e), Neitzke (C), Mujcic, A. Müller (45e Prtajin); Hamdiu; Krasniqi (Vukasinovic, 90e), Bislimi (Del Toro 61e), Maouche, Mozzone (Rodriguez 61e); Pollero. Entraîneur: Murat Yakin. Notes: SLO sans Rüfli (suspendu), Da Silva, Routis, Laugeois, Perrier, Dalvand (blessés) et Gazzetta (malade). Schaffhouse sans Paulinho et Sarr (blessés). Tir sur le poteau de Lahiouel (80e). Avertissements: Neitzke (19e), Bamba (21e), Mozzone (38e), Ajdini (54e), Maouche (59e), Abdullah (78e), Lahiouel (84e), Krasniqi (88e), Prtajin (94e).

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.