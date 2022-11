Football – Stade-Lausanne-Ouchy reprend la tête en Challenge League Vainqueur de Bellinzone grâce à deux buts signés Ajdini et Okpou contre une réussite tardive de Cortelezzi, les Stadistes récupèrent leur 1re place au classement. André Boschetti Lausanne

Alban Ajdini a inscrit le premier but vaudois. keystone-sda.ch

Samedi, devant une assistance un peu plus bruyante mais toujours aussi clairsemée que d’habitude, Stade-Lausanne-Ouchy a pu mesurer toute la difficulté de jouer lorsque l’on porte sur les épaules le maillot jaune du classement de Challenge League. Malgré la présence de trois attaquants dans son alignement, l’AC Bellinzone ne s’était pas déplacé à la Pontaise pour faire le spectacle. Loin de là même, puisque dès les premiers instants, les Tessinois affichaient clairement leur intention de chercher avant tout à ne pas encaisser de but plutôt qu’à en marquer un.

Face à une défense solide et bien articulée autour du duo Monti-Irmiroglu, les Lausannois ont eu toutes les peines du monde à créer le danger devant le but de Kiassumbua. Malgré beaucoup de bonnes mais maladroites intentions, et une domination presque sans partage au cours d’une première mi-temps à sens unique, les occasions stadistes se limitaient à quelques frappes contrées et à une multitude de corners bien inoffensifs. Peu avant le thé, c’était au contraire Bellinzone qui passait tout près de l’ouverture du score sur deux coups de tête de Pollero (38e et 45e). Heureusement pour Dany Da Silva, sur ces deux actions l’Uruguayen se montrait digne de ce qu’il (n’) avait (pas) montré au Lausanne-Sport ce printemps.

Deuxième mi-temps d’un autre acabit





Changement de décor après la pause avec un SLO beaucoup plus agressif et créatif que lors de ces 45 premières minutes marquées par un jeu monotone et stéréotypé. D’emblée Ajdini alertait Kiassumbua d’une superbe frappe lointaine (48e). Une sorte de répétition générale puisque l’attaquant récidivait dans une position similaire un petit quart d’heure plus tard. Avec succès cette fois, la somptueuse frappe enroulée d’Ajdini finissant au fond du filet tessinois (62e).



Au lieu de gérer ce maigre avantage, SLO avait l’excellente idée de chercher à le doubler. Sans réussite lorsque Danho échouait face au gardien adverse (69e), mais avec une extrême habileté quand Okou, parfaitement servi en profondeur par Hadji, inscrivait son neuvième but de la saison dans un angle très fermé (73e).

Un second but qui rendait anecdotique la réduction du score de Cortelezzi à la dernière minute du temps réglementaire.





Afficher plus Pontaise. 543 spectateurs.

Arbitre: M. Thies.

Buts: 62e Ajdini 1-0, 73e Okou 2-0, 90e Cortelezzi 2-1.

SLO: Da Silva; Gassama, Hajrulahu, Pos, Abdallah (61e Obexer); Akichi, Bayard; Okou (85e Mulaj), Qarri (61e Danho), Ajdini (85e Garcia); Hadji (89e Opoku).

Bellinzone: Kiassumbua; Manis (81e A. Padula), Monti, Izmiroglu, Berardi; Centinaro (57e Doldur), Romero, Mihajlovic; Cortelezzi; Samba (57e Tosetti), Pollero.

Avertissements: 30e Akichi, 34e Centinaro, 46e Mihajlovic, 56e Bayard, 60e Manis, 65e Monti, 71e Romero, 76e Tosetti, 88e Danho.

Notes: SLO sans Bamba (suspendu), Asllani, Kadima, Koré ni Maroufi (blessés). Bellinzone sans Thomas (suspendu), Klein ni G. Padula (blessés).



