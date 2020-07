Nouvelle défaite – Stade-Lausanne-Ouchy s’est réveillé trop tard pour prendre un point Courageux, les Lausannois n’ont pas su faire fructifier leurs occasions en deuxième période pour arracher le nul contre Wil. Fabien Darvey

Stefano Maccoppi peut avoir des regrets car ses joueurs ont eu de belles occasions en deuxième mi-temps. KEYSTONE

Le SLO n’avance plus. Les Lausannois, qui n’ont plus goûté à la victoire depuis le 20 juin et un succès contre la lanterne rouge Chiasso, se sont inclinés face au FC Wil malgré trente dernières minutes de domination de tous les instants.