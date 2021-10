Football – Stade Lausanne Ouchy s’offre une victoire sur le fil à Wil Brighton Labeau a permis au Stade Lausanne Ouchy d’empocher 3 points grâce à un doublé dont un but dans le temps additionnel contre Wil.

Meho Kodro a su mobiliser ses joueurs pour revenir deux fois au score face à Wil, avant de s’imposer dans le temps additionnel. Eric-Lafargue

Du caractère au SLO. Les hommes de Meho Kodro se déplaçaient à Saint-Gall pour y affronter Wil. Une rencontre qui a souri aux Lausannois et qu’ils ont fini par remporter (2-3) après avoir été menés deux fois au score.

Surpris en début de rencontre par une réussite de Mergim Brahimi (6e), les Vaudois ont rapidement montré leurs intentions en rattrapant leur retard en seulement 2 minutes. La belle soirée de Brighton Labeau (8e) pouvait commencer (1-1).

À la 78e, Josias Lukembila pensait avoir mis son équipe dans les meilleures conditions pour s’imposer (2-1). Mais un but contre son camp de Philipp Muntwiler (83e, 2-2)et la seconde réussite de Brighton Labeau (94e, 2-3) permettaient aux Lausannois de remporter la victoire.

Stade-Lausanne vient, avec ce succès, mettre la pression sur Xamax et se place 3e, juste derrière les "rouge et noir" qui comptent le même nombre de point mais une une meilleure différence de buts et devant Thoune. Aarau, qui joue dimanche (14:15) peut les déloger en cas de victoire face à la lanterne rouge Kriens.

Sport-Center

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.