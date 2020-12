Derby romand de Challenge League – Stade-Lausanne-Ouchy, un pied dans chaque monde Les Stadistes ont terriblement souffert contre Xamax mardi à la Maladière, mais ils ont su inscrire la seule réussite du match par Giovani Bamba. Florian Vaney

Michael Perrier félicitant Giovani Bamba, auteur du seul but de la rencontre. Keystone

Parce qu’il réalise un début de championnat digne d’éloges, Stade-Lausanne-Ouchy s’est bâti un statut des plus flatteurs au moment de défier Neuchâtel Xamax pour le premier derby romand de la saison de Challenge League. Entre un club qui descend de Super League et un qui débarque des échelons inférieurs, le rapport de force semble tout établi. Le SLO a réussi à le renverser.

Ce n’est ni l’occasion de se voir déjà dans l’élite ni celle de prendre cette situation comme acquise. Meho Kodro l’a d’ailleurs dit la semaine dernière, Stade-Lausanne a 10’000 choses auxquelles penser avant de se projeter vers cette idée un peu folle de promotion. Son classement, le manque de figures fortes en deuxième division aussi, peut lui permettre d’y rêver. Plus que ça, pour l’heure, ne serait pas raisonnable.

La blessure d’Andy Laugeois

D’ailleurs, la première mi-temps de mardi soir (voire presque le match dans son entier) a remis les pieds sur terre aux Stadistes, si tant est que ceux-ci aient vraiment quitté le sol, ce dont on peut douter. Pas une frappe en direction de Laurent Walthert, l’incapacité de poser son jeu, de garder un ballon, des percées neuchâteloises de toutes parts: Stade-Lausanne peut être une équipe géniale, mais peut aussi être rappelé à son rang de «petit» comme ce fut le cas jusqu’à ce que Mme Staubli envoie une première fois tout le monde au vestiaire.

Le coup de poisse des hommes de Meho Kodro aura finalement été son plus grand coup de chance. Au quart d’heure, l’inusable Andy Laugeois a dû, touché, sortir du terrain. Son remplaçant? Giovani Bamba, sa coupe disco et sa carcasse imposante.

Cet homme-là a un style atypique. À vrai dire, il n’a même sûrement pas d’égal en Challenge League. Là où on peut parfois reprocher à ses coéquipiers de se retirer un peu facilement du duel, lui met la tête. Et la remet s’il le faut. Il appuie, pèse, fait mal avec sa puissance, dans un secteur où le SLO possède plutôt de bons joueurs balle au pied.

Merci Giovani Bamba, encore une fois

L’avantage, c’est que l’ancien du Stade Nyonnais offre une possibilité de plus, bienvenue, à son coach. Et puisque Meho Kodro est en train d’en faire un joueur important de son effectif, il le lui rend bien. Son coup de tête venu d’ailleurs à la dernière seconde avait déjà valu un point il y a dix jours contre Schaffhouse. Mardi soir, Giovani Bamba est le seul à avoir inscrit son nom au tableau d’affichage.

La scène s’est déroulée à la 56e minute et détonne un peu. Dans une portion du terrain où même Yanis Lahiouel, Mergim Qarri, Karim Gazzetta et Roland Ndongo, les quatre Lausannois les plus offensifs, ne parvenaient pas à obtenir un ballon exploitable dans les pieds, Giovani Bamba s’est soudain trouvé seul à vingt mètres. Pas de question, juste une frappe croisée qui surprenait Laurent Walthert. Le plus fou? Le demi se créait exactement la même chance cinq minutes plus tard. Walthert détournait, Gazzetta reprenait victorieusement mais la réussite était annulée.

Dans la froideur de la Maladière et grâce à cet unique but, Stade-Lausanne a tenu bon. Gardant ses deux pieds dans deux mondes bien distincts. L’un, fragile, qui lui rappelle d’où il vient et quelles sont ses limites. L’autre, aventurier et fougueux, qui le tire sans cesse vers le haut.