Football – Stade-Lausanne-Ouchy: une maîtrise technique qui ouvre des portes Contrairement aux deux premiers duels de la saison, le SLO n’est pas parvenu à prendre la mesure de Neuchâtel Xamax (0-0). Il n’a manqué qu’un but à des Lausannois moins inspirés que d’habitude, mais maîtres des éléments. Florian Vaney

Raphaël Nuzzolo et Samir Efendic au contact. Keystone

Oh non, Stade-Lausanne-Ouchy n’a pas livré sa meilleure prestation de la saison vendredi à la Maladière. Ni la plus aboutie, ni la plus ébouriffante, ni la plus satisfaisante. Mais malgré la partielle tristesse de ce Xamax – SLO conclu sans le moindre but, il faut quand même se rendre compte de l’immense progression des hommes de Meho Kodro dans un domaine: la maîtrise des événements.

À combien de reprise, durant ses dix-huit premiers mois de Challenge League, Stade-Lausanne s’est arraché les cheveux d’avoir laissé filer un résultat de premier plan après l’avoir tenu entre ses doigts? Il n'y avait là qu’un phénomène logique. Celui du petit qui bouscule le grand mais qui fini par se faire dicter sa leçon.

Le SLO ne concède vraiment plus grand-chose

Le fait est que les Stadistes l’ont particulièrement bien apprise. Si on débarquait sur terre aujourd’hui, on serait moins surpris d’apprendre que le SLO possède un passé en Ligue nationale plutôt que dans les catégories régionales. Et pourtant. On le dit et le répète: un vrai bon travail a été effectué dans le sillage de ce que produit Meho Kodro sur le banc, et le cap de la professionnalisation a très bien été géré.

Dans un match comme celui de vendredi soir, fermé au possible, ce sont surtout les erreurs qui se repèrent et qui ouvrent des portes à l’adversaire. Sauf que c’est bien simple, le SLO n’en commet quasi pas. Ce qu’il doit en grande partie à son aisance technique. On a parfois pu apercevoir quelques signes de suffisance ces dernières semaines. Mais quand Vincent Rüfli et ses camarades les gomment, ils donnent très peu d’actions gratuites à leurs adversaires.

Guy Mbenza avait le sort du match au bout de sa chaussure

Le genre de qualités qui n’étaient pas forcément pour réjouir hier soir leur ancien entraîneur, Andrea Binotto, assis sur le banc d'en face. D’ailleurs, c’est un ballon mal contrôlé de l’un de ses milieux de terrain, Nicky Beloko, qui a offert la plus belle opportunité de la rencontre à Stade-Lausanne. Comme quoi, tout aurait pu se jouer là-dessus.

Fait étonnant, Guy Mbenza n’a pas profité de l’offrande qui en a découlé. C’est là la principale déception de la soirée pour les Lausannois. Eux qui nous avaient habitué dernièrement à toujours trouver une solution pour s’en sortir, à toujours pouvoir compter sur un homme fort pour faire la différence. Vendredi, le Congolais a revêtu le costume de l’élément offensif le plus en vue. Au regard de sa verve actuelle, de sa confiance qui l’enverra d’ailleurs en équipe nationale ses prochains jours, on en attendait un tout petit peu plus de lui dans le dernier geste.

Au final, le SLO a satisfait dans sa sobriété et déçu dans son extravagance. Ce n’est pas si souvent que cela arrive. Reste que le bon équilibre n’est pas loin.