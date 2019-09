Stade-Lausanne poursuit sur sa lancée

Le test était intéressant pour Stade-Lausanne-Ouchy samedi à Colovray. Le néo-promu recevait la lanterne rouge Chiasso, abonné aux dernières places ces dernières saisons. Et c’est peu dire que les Lausannois ont prouvé leur supériorité. Même sans réaliser sa performance la plus impressionnante depuis son arrivée en Challenge League, le SLO n’a quasiment jamais été inquiétés par des Tessinois franchement limités.

Andrea Binotto avait choisi d’opérer à deux changements majeurs dans son onze de base pour cette rencontre. La titularisation de l’ancien Sédunois Konan Oussou à la pointe de l’attaque, pour palier la blessure de Yanis Lahiouel, ainsi que la première apparition de Christopher Mfuyi aux côtés de Jérémy Manière en défense centrale. Aligné dans l’axe face au Lausanne-Sport, William Le Pogam a, lui, logiquement été replacé sur la gauche.

Stade-Lausanne n’a eu besoin que de cinq minutes pour prendre les devants. Juan Manuel Parapar s’est emparé du ballon côté droit, est entré dans le terrain en s’ouvrant le pied gauche et a armé une frappe imparable dans le petit filet. Sa «classique». Toutes les défenses de 1re ligue connaissent le truc, celles de Challenge League, visiblement, n’ont pas encore appris la leçon.

Supérieurs, même réduits à dix...

Laissant la possession du ballon à son adversaire plus qu’à son habitude, la formation d’Andrea Binotto a démontré qu’elle a muri depuis ses débuts dans la division. Les Stadistes n’ont pas laissé d’espaces dans leurs vingt derniers mètres et se sont appuyés sur la vivacité et l’habileté de leurs éléments offensifs pour faire la différence. À la demi-heure, Roland Ndongo, sur une ouverture millimétrée d’Andy Laugeois, partait seul affronter Alessandro Guarnone. L’ailier, repositionné en pointe à la suite de la blessure d’Oussou à la 24e, ne tremblait pas pour conclure. 2-0.

Réduit à dix dès la 48e, le SLO aurait pu trembler en seconde mi-temps. Mohamed Zeki Amdouni a manqué d’expérience sur ce coup-là, récoltant deux cartons jaunes évitables en tout juste deux minutes. Le jeune homme de 18 ans seulement avait réalisé des débuts étincelants en deuxième division, il doit maintenant prouver qu’il a la capacité de performer sur la longueur. Quoi qu’il en soit, cette expulsion n’a pas changé grand-chose à la marche en avant des Lausannois, Roland Ndongo se faisant même l’auteur d’un doublé à la 70e minute. 3-0, score final.

Stade n’avait récolté qu’une seule unité sur ses quatre premières rencontres, il vient de réaliser un carton plein lors des trois dernières sorties. Une victoire qui a joué le rôle de déclencheur à Schaffhouse (1-0), un succès de gala dans le derby face au LS (3-0) et trois nouveaux points, donc, cette après-midi face à Chiasso. Le tout ponctué d’une accession en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. C’est ce qu’on appelle s’adapter à son nouvel environnement. Dans ce domaine-là, Stade-Lausanne-Ouchy n’a pas son pareil.

Stade-Lausanne-Ouchy - Chiasso 3-0 (2-0)

Stade de Colovray, 400 spectateurs. Arbitre: Stefan Horisberger.

But(s): 5e Parapar 1-0; 31e et 70e Ndongo 3-0.

Stade-Lausanne-Ouchy: Barroca; Danner, Manière, Mfuyi, Le Pogam; Laugeois, Gaillard (62e Perrier); Parapar (77e Delley), Gazzetta (52e Eleouet), Ndongo; Oussou (24e Amdouni). Entraîneur: Andrea Binotto.

Chiasso: Guarnone; Padula, Lurati, Hajrizi, Gamarra; Pugliese (63e Antunes); Huser, Doldur, Bahloul (46e Rossi); Kryeziu, Marzouk. Entraîneur: Alessandro Lupi. Avertissements: Amdouni (46e, jeu dur), Hajrizi (51e, jeu dur), Le Pogam (57e, antijeu), Antunes (64e, jeu dur), Mfuyi (81e, jeu dur).

Expulsion: Amdouni (48e, jeu dangereux, deuxième avertissement).