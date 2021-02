Football – Stade-Lausanne relance ses affaires Vainqueurs 0-2 à Thoune, les Stadistes laissent une phase compliquée derrière eux. La réception de GC à la Pontaise mardi vaudra le détour. Robin Carrel

Nias Hefti et Thoune ont souffert. KEYSTONE

Christian Schneuwly est rentré aux vestiaires, vendredi à la mi-temps du duel face à Thoune, en ayant manqué une immense occasion de complètement se faire adopter à Stade-Lausanne. L’ancien milieu du Lausanne-Sport a évidemment très bien été accueilli dans l’autre club de la ville, le Fribourgeois possède déjà les faveurs de son entraîneur, ne manquait vraiment plus qu’un but. D’autant plus qu’au regard de la période délicate traversée par ses nouvelles couleurs, c’est le genre de cadeau sur lequel elles ne crachent pas.

Alors on se demande encore comment celui-ci a fait pour ne pas mettre son équipe sur orbite à la 21e. Il y avait eu un excellent travail préparatoire de Guy Mbenza, le nouvel attaquant local, un parfait décalage de Zeki Amdouni, il ne restait en fait plus qu’à ajuster le but vide. Et le ballon s’est envolé deux mètres au-dessus de la latte.

Il aurait été injuste de blâmer sans concession Christian Schneuwly, qui s’est véritablement démené à la Stockhorn Arena. Seulement, le SLO ne peut tout simplement plus se permettre de rater des aubaines pareilles. Encore moins des pieds d’un routinier comme l’est Schneuwly. Alors celui qui a justement passé deux ans et demi de sa carrière à Thoune est reparti au charbon.

Sa réputation le précède et fait l’éloge d’une attitude irréprochable? Celle-ci s’est encore confirmée en cette fin de semaine. Alors que tout le monde commençait un peu à s’agacer dans les rangs stadistes, signe aussi des problèmes rencontrés par le SLO en ce moment, Christian Schneuwly s’est retrouvé là, au bon endroit, à la réception d’un nouveau service parfait de Zeki Amdouni. À seize mètres, cette fois, son pied droit n’a pas tremblé (68e). Petit filet, 0-1, soulagement à Stade.

Les hommes de Meho Kodro avaient besoin d’un gros résultat. Pour sortir d’une spirale négative. Pour ne pas laisser le wagon de tête prendre le large. Solides, ils n’ont rien volé. Même s’ils ont pu compter sur la maladresse des Bernois (quel raté de Saleh Chihadeh en fin de match!). Même si, une nouvelle fois, Justin Hammel a plus que fait son job au but. On pense notamment à cette parade capitale en face-à-face avec Nias Hefti, à quelques secondes de la pause. Et en contre, Yanis Lahiouel a signé un petit exploit solitaire pour régler l’affaire (89e).

Deux buts ont donc suffi au bonheur de Stade-Lausanne vendredi. Mais suffiront-ils à relancer les Lausannois à l’assaut des premières places de Challenge League? Prochain élément de réponse mardi avec la réception à la Pontaise de Grasshopper.

Thoune - Stade-Lausanne-Ouchy 0-2 (0-0)

Stockhorn, huis clos. Arbitre: Anojen Kanagasingam.

Buts: 66e Schneuwly 0-1; 89e Lahiouel 2-0.

Thoune: Hirzel; Kablan, Sutter, Havenaar, Hefti; Fatkic (88e Salanovic), Rüdlin, Dzonlagic (27e Dos Santos), Karlen (65e Hasler), Schwizer; Kyeremateng (65e Chihadeh). Entraîneur: Carlos Bernegger.

SLO: Hammel; Albizua, Rüfli, Routis; Asllani, Laugeois (82e Bamba), Abdullah, Tavares (92e Efendic); Amdouni (74e Lahiouel), Schneuwly; Mbenza (74e Gazzetta). Entraîneur: Meho Kodro.

Avertissements: Fatkic (75e, jeu dur), Sutter (86e, jeu dur).