Derby plus ouvert que prévu – Stade-Lausanne rêve d’un nouvel exploit face au LS Sur une bien meilleure dynamique que son voisin de la Pontaise, le SLO a les moyens de bousculer un leader en plein doute. Florian Vaney

Axel Danner vivra son dernier match dans la tunique stadiste, dix ans après le premier,en 2e ligue inter. Keystone

Le derby de mardi soir (20 h 30 à la Pontaise) aura forcément quelque chose de particulier. Parce qu’il sonnera la fin de «l’aventure Stade-Lausanne» pour plusieurs personnalités du club de Vidy, en fin de contrat au 30 juin. La plus emblématique, si on ose l’écrire ainsi, se nomme Axel Danner, qui bouclera pour l’occasion sa dixième année au SLO avant, le lendemain, de rejoindre Yverdon Sport. Au regard des événements qui ont perturbé le club et le football ces dernières semaines, le très fiable et sympathique latéral aurait sans doute rêvé d’une autre issue à son idylle. Reste que tout compte fait, le destin n’a pas si mal fait les choses pour l’ancien du Team Vaud. Des adieux sous forme de succès face au «grand» LS, ça en jetterait pas mal.