Avant les barrages – Stade Lausanne – Sion, l’affiche qui a fait grandir le SLO Les deux équipes s’affrontent en barrage Super League/Challenge League samedi et mardi. Leurs deux derniers duels avaient accéléré le développement des Lausannois. Les acteurs d’alors s’en souviennent. Florian Vaney

En 2021, Stade Lausanne n’avait fait qu’une bouchée de Sion au 2 e tour de la Coupe. KEYSTONE

Stade Lausanne Ouchy toque à la porte de la Super League. La belle histoire débutée en 2e ligue inter en est là, la fuite en avant prête à passer un nouveau palier. Clin d’œil d’un destin fait, comme souvent, d’actes fondateurs, c’est face au FC Sion que les Stadistes pourront pousser la prochaine porte, en barrage aller-retour samedi et mardi. Ces mêmes Valaisans qui, suivant la sensibilité avec laquelle on regarde dans le passé, ont par deux fois déjà permis au SLO de s’élever au-dessus de son rang et de se dessiner un chemin à succès.