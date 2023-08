Football – Stade Nyonnais craque encore une fois dans les arrêts de jeu Les joueurs de Colovray pensaient bien tenir leur première victoire en Challenge League à Vaduz, mais comme face à Xamax la semaine dernière, le néo-promu a perdu la rencontre (2-1) à la 94e minute. Christian Maillard

Dylan Dugourd (2e depuis la gauche) avait ouvert la marque pour le Stade Nyonnais, mais sa réussite n’a pas été suffisante pour les Vaudois battus dans les arrêts de jeu à Vaduz. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Après deux matches nuls, à Thoune et contre NE Xamax, le Stade Nyonnais pensait bien tenir sa première victoire de la saison. Mais le néo-promu en Challenge League, qui avait ouvert le score très tôt par Dylan Dugourd (5e), a connu la même désillusion qu’il y a une semaine à Colovray quand les Neuchâtelois avaient égalisé dans les arrêts de jeu. Bis repetita dans la Principauté (2-1) où le visiteur a une fois de plus craqué sous la pression adverse.

Entrés respectivement à la 58e et 75e, Chabbi et Djokic ont été les jokers gagnants des Liechtensteinois. Coaching gagnant de Martin Stocklasa puisque le premier a égalisé à la 63e et le second a offert la victoire à Vaduz à la 94e. Cruel pour des Vaudois qui auront l’occasion de gagner enfin vendredi prochain à Colovray face à Schaffhouse à 19 h 30.

Xamax confirme

Président de NE Xamax, Jeff Collet espérait, juste avant la saison, que ses «Rouge et noir» ne rateraient pas leur début en Challenge League, que le départ soit vraiment différent de l’an dernier. Le voilà presque comblé. Après trois journées de championnat, l’équipe dirigée par Ulli Forte est non seulement toujours invaincue mais occupe, avec sept points, un bon 3e rang (à égalité avec Thoune). Les Neuchâtelois sont allés s’imposer ce dimanche à Aarau (3-2) après un début de rencontre quasi parfait (3-0, 46e), suite à des réussites de Aliu (30e), de Del Toro (46e), profitant aussi d’un autogoal de Demhasaj (15e). Les Argoviens ont certes réagi après la pause mais Guivarch et la défense xamaxienne ont, eux, tenu bon.







