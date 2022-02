Reprise en Promotion League – Stade Nyonnais, l’ambitieux qui ne le claironne pas Bon troisième de Promotion League, le club de Colovray dit tout haut se satisfaire d’une place sur le podium mais pense tout bas qu’il a les moyens de faire encore mieux. André Boschetti

Pour cette seconde partie de saison, Anthony Braizat cherchera à privilégier le jeu plutôt que l’enjeu. Une priorité qui devrait enlever la pression du résultat au Stade Nyonnais. Chantal Dervey

«Pour vivre heureux, vivons cachés», affirmait Jean-Pierre Claris de Florian. Deux siècles et demi plus tard, le poète et fabuliste français continue de faire des émules sur La Côte. Auteur d’une remontée spectaculaire au classement – 27 points en 11 matches –, le Stade Nyonnais préfère garder un profil bas au moment d’entamer une deuxième partie du championnat de Promotion League, qu’il aborde en 3e position.