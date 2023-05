Licence refusée – Stade Nyonnais ne s’avoue pas vaincu Nyon n’a pas obtenu en première instance sa licence de jeu pour la saison 2023-2024. La Commission de la Swiss Football League l’a officiellement annoncé ce lundi. André Boschetti

Stade Nyonnais (ici en Coupe de Suisse contre Servette) espère encore obtenir la licence en deuxième instance. KEYSTONE/Martial Trezzini

Le prochain championnat de Challenge League se jouera-t-il à neuf équipes seulement? Un désolant scénario qui n’est plus une utopie désormais. Si Carouge et Rapperswil devraient monter en juin, aucun des quatre autres candidats de Promotion League – Nyon, Baden, Brühl et Breitenrain – ne s’est vu attribuer le précieux sésame, ce lundi. Pire encore puisque Bellinzone, actuel 9e de CL, ne l’a pas non plus obtenu. Un verdict provisoire qui fait au moins le bonheur de Xamax qui n’aurait pas de barrage à disputer.