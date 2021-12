Flon – Villars-Sainte-Croix – Stadler fournira les douze rames du tram lausannois La proposition de l’entreprise thurgovienne a été retenue. Lausanne devrait avoir les mêmes trams que Gmunden (A), Rostock (D) ou Santos, au Brésil. Sylvain Muller

Le concours était ouvert à l’international, mais c’est une entreprise suisse qui a gagné. Les Transports publics de la région lausannoise (TL) ont annoncé mardi qu’au terme du processus de sélection l’entreprise thurgovienne Stadler Bussnang AG a été choisie pour fournir les douze rames qui circuleront sur la nouvelle ligne de tram reliant Lausanne-Flon à Villars-Sainte-Croix. Ce choix ne sera toutefois exécutoire qu’au terme du délai de recours de dix jours existant après l’adjudication.

«Nous avons eu des contacts avant le démarrage de la procédure avec quatre ou cinq entreprises mais, au final, seules deux ont déposé une offre», détaille Samuel Barbou. Le chef de projet des TL précise toutefois que cette situation est normale. «Les spécificités techniques de la ligne telles que, par exemple, les courbes du pont d’accès au futur garage-atelier, ont posé un niveau d’exigences auquel toutes les entreprises ne pouvaient répondre avec leurs produits existants.» Sans compter que la récente fusion Alstom-Bombardier a réduit le nombre de fournisseurs potentiels.

«Le modèle choisi roule déjà à Gmunden, en Autriche, à Rostock, en Allemagne, et à Santos, au Brésil.» Samuel Barbou, chef de projet aux TL

Même s’il sera personnalisé pour les TL, le modèle retenu présente l’avantage d’une fiabilité éprouvée. Il roule en effet déjà à Gmunden, en Autriche, à Rostock, en Allemagne, et à Santos, au Brésil. «Lugano, Bâle (BLT), Aargau Verkher (AVA) et Berne sont également en train d’en acquérir», ajoute Samuel Barbou.

Selon le communiqué, avec ses 45 mètres de long, ses 2 m 65 de large et un écartement de rails dit normal (1 m 435), le futur tramway adoptera le gabarit maximal disponible sur le marché. Il pourra accueillir jusqu’à 300 voyageurs, soit trois fois plus que dans un trolleybus classique.

Livraison en deux phases

L’investissement se monte à 50 millions de francs et la livraison est prévue en deux phases: dix rames en vue de la mise en service du tronçon Lausanne-Flon-Renens-Gare à l’horizon 2026, puis deux de plus pour le prolongement de la ligne jusqu’à Villars-Sainte-Croix prévu dans un second temps. Un nombre qui, au passage, a certainement influencé le nombre de dossiers déposés puisque, comme le rappelle le chef de projet, quand une ville comme Berlin passe ce type de commande, cela concerne 100 rames d’un coup!

Pour mémoire, les travaux de construction du premier tronçon ont commencé en août dernier. La mise à l’enquête du prolongement en direction de Villars-Sainte-Croix a été effectuée il y a quelques semaines. Et l’ensemble du projet est présenté en détail sur un site internet dédié regroupant des images, des interviews, des infographies et même un module interactif à l’adresse www.tramway-lausannois.ch.

