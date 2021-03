Suisse – Stadler Rail accroit son bénéfice net malgré la pandémie Le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire a dégagé un bénéfice net de 138,4 millions de francs, contre 128,54 millions un an auparavant.

Blick auf den neuen "Flirt" Zug von Stadler Rail fuer die BLS AG nach dem Roll-Out, aufgenommen am Mittwoch, 9. September 2020, in Erlen. Stadler Rail liefert 58 Triebzuege an die BLS. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) KEYSTONE

Stadler Rail est parvenu à accroître ses profits l’an dernier, malgré le repli des ventes consécutif à la crise sanitaire. Le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire a dégagé un bénéfice net de 138,4 millions de francs, contre 128,54 millions un an auparavant. Le dividende est toutefois réduit à 85 centimes par action, contre 1,20 franc en 2020.

Alors que les ventes se sont reprises au 2e semestre, affichant une croissance de 3,1%, le chiffre d’affaires annuel s’est tassé à 3,08 milliards de francs, 4% de moins que le record de 3,2 milliards présenté en 2019, écrit jeudi le groupe sis à Bussnang. Du fait des mesures destinées à limiter la propagation du nouveau coronavirus, en particulier en première partie d’année, les chaînes d’approvisionnement ont été interrompues, alors que certains sites ont été temporairement fermées ou ont dû réduire leur capacité de production.

De plus, les restrictions en matière de déplacement, ont ralenti les décisions d’homologation, les livraisons et au final le règlement des factures, explique Stadler Rail. Les activités de services ont en outre souffert des réductions de fréquences horaires dans les transports publics et donc des kilomètres parcourus au plus fort des vagues pandémiques.

Comme anticipé, les entrées de commandes ont aussi diminué à 4,33 milliards de francs, un montant inférieur de 15% à celui «exceptionnellement élevé» de 2019. Là aussi, la baisse illustre la crise sanitaire à laquelle se sont aussi ajoutés les recours de concurrents dans le cadre de certains appels d’offres. Toutefois aucun contrat n’a été annulé.

Solide réserve de travail

A fin décembre 2020, le carnet d’ordres se montait à 16,1 milliards, soit 1,1 milliard de plus qu’un an auparavant, assurant ainsi à l’entreprise une solide charge de travail.

Le résultat d’exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s’est lui aussi inscrit en repli de 19% à 156,08 millions de francs, en dépit de l’amélioration intervenue au seconde semestre. La marge correspondante s’est contractée de 1 point de pourcentage à 5,1%. Outre la baisse des ventes, des effets de change ont aussi pesé sur la rentabilité.

La performance s’est révélée légèrement supérieure aux attentes des analystes sondés par AWP. A la Bourse suisse vers 11h40, l’action Stadler Rail lâchait 0,34% à 47,32 francs, quand l’indice SPI abandonnait 0,23%.

Dette fortement creusée

Conséquence des retards liés à la situation sanitaire, l’endettement net s’est très fortement accru, passant en l’espace d’un an de 5,6 à 608 millions de francs. Alors que le groupe a poursuivi ses investissements pour un montant de 288 millions, notamment sur ses sites en Suisse, en Allemagne, en Biélorussie, en Hongrie et en Pologne, le flux de trésorerie s’est encore inscrit en zone rouge à hauteur de 205,8 millions, contre – 186,8 millions en 2019.

Evoquant l’exercice en cours, Stadler Rail, dont l’effectif à fin 2020 a bondi de 13% à 12’303 salariés à temps plein, se veut optimiste. Le groupe prévoit pour l’ensemble de l’année une chiffre d'affaires entre 3,5 et 3,8 milliards de francs et des commandes de 4 à 5 milliards. La marge Ebit devrait quant à elle remonter à plus de 6%.

Cette année, le groupe thurgovien entend investir près de 200 millions de francs, une somme destinée notamment à étoffer les capacités nécessaires en vue d’honorer les commandes.

A moyen terme, le groupe de Suisse orientale continue de miser sur une marge Ebit de 8 à 9% dès 2023, pour autant que la situation sanitaire se normalise. En matière de dividendes, Stadler Rail entend appliquer un taux de distribution d’environ 60% de ses bénéfices.

Peter Spuhler renonce à son salaire

Directeur général ad interim de Stadler Rail depuis le départ de Thomas Ahlburg en mai 2020, le président du conseil d’administration du fabricant thurgovien de matériel ferroviaire renonce au versement de son salaire. Principal actionnaire du groupe de Bussnang, Peter Spuhler ne touchera ainsi ni bonus, ni rémunération fixe en tant que CEO.

«L’actuel président du conseil d’administration a renoncé à la rémunération fixe et variable durant l’année sous revue en sa qualité de CEO a. i.», indique jeudi Stadler Rail dans son rapport annuel 2020. Pour les quelques cinq mois passés à la tête du groupe l’an dernier, M. Ahlburg a perçu un salaire total de 1,32 million de francs, dont 715'000 franc au titre de sa rémunération fixe.

ATS