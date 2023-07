Environnement

Des voitures électriques pas si écolos

On ne cesse de nous rabâcher que les voitures électriques sont la solution d’avenir et surtout la seule voie pour sauver la planète. Mais c’est une vision floue, considérée par le trou de la lorgnette. Comme le dit l’ingénieur et conférencier Jean-Marc Jancovici: «La pollution n’a pas lieu là où l’on se sert de la voiture, mais à plein d’autres endroits, notamment là où l’on extrait les matières premières.»

Dans une batterie Tesla, il faut, paraît-il, 16 kg de nickel venant d’Indonésie ou de Nouvelle-Calédonie, 15 kg de lithium en provenance des Andes, 10 kg de cobalt extraits au Congo. Et cela, sans parler des dégâts et de la pollution directe sur l’environnement que provoquent ces extractions, car ce sont des métaux rares: cela engendre des destructions massives des sites d’extraction et pollue leurs eaux.

C’est une honte. Réveillons-nous, je m’adresse à ceux qui ne sont pas convaincus, renseignez-vous de plus près sur la manière dont on fabrique les batteries, ce que cela provoque, et sans compter ce qu’il faudra pour s’en débarrasser. Et pour finir, on nous menace que l’on va manquer d’électricité, cela afin d’augmenter les prix? N’avez-vous pas l’impression de vous faire danser sur le ventre, manipuler, tromper?

Les véhicules électriques (vélos et trottinettes y compris) sont juste un marché des plus intéressants, mais on est très loin de l’écologie et de la protection de l’environnement. De grâce, renseignez-vous mieux avant d’acheter.

Mireille Perrin, Ependes

Stagiaires en crèche

Le Canton doit oser une vraie politique familiale

À propos de la réflexion «Stagiaires en crèche: l’indispensable revalorisation» («24 heures» du 29 juin).

Laurie Willommet se félicite de l’avancée majeure que sera l’instauration d’un salaire minimum pour les stagiaires de l’accueil de jour de l’enfance dès août 2023. Le salaire minimum de 600 francs par mois, soit environ 3 francs de l’heure, avant déductions sociales, devrait être nommé une «indemnité». Ce «salaire» ne donne pas droit au chômage, ni ne couvre l’entier des cotisations sociales minimales.

Madame Willommet reconnaît que les structures d’accueil souffrent d’un manque de personnel. Pourquoi ne pas avoir favorisé le préapprentissage, par exemple? Cela aurait offert aux jeunes un encadrement professionnel, des objectifs de formation, un cadre structurant et un réel statut légal. Les parents de ces jeunes auraient pu prétendre aux allocations familiales, éventuellement aux bourses d’apprentissages.

Cela aurait évité la rupture entre la scolarité obligatoire et le parcours de formation duale. Un préapprentissage aurait inscrit le jeune dans un processus de formation professionnelle. Les jeunes stagiaires et leurs parents ne doivent pas faire les frais de la politique familiale du Canton de Vaud. Le Canton de Vaud doit oser une réelle politique familiale qui rétribue dignement le personnel qui accompagne et favorise le développement des générations futures.

Qui accepterait un stagiaire menuisier-électricien-chauffagiste-laborant durant six mois sans formation? Ne hurlerions-nous pas à l’abus de main-d’œuvre sous-payée? Ne bradons pas les professions de l’éducation, du social et de la santé. Ce personnel nous aide au quotidien, parents, enfants, personnes âgées ou en situation de handicap. Nous sommes tous concernés.

Véronique de Siebenthal, Yvonand

Économies d’eau

Fermer les stations de lavage

Alors qu’il est évident que l’eau n’est plus une ressource illimitée, que certaines communes restreignent l’arrosage, comment se fait-il que les stations de lavage de voitures soient toujours en fonction? L’Espagne les ferme dès le début des chaleurs, afin de préserver les ressources hydriques.

Ici, partout, on voit des personnes soucieuses de faire rutiler leur véhicule, gaspiller des quantités scandaleuses d’eau! Expliquez-moi où est la logique…

Dominique Marin, Lausanne

Lausanne

Trop de bruit dû aux TL

Concerne un courrier des lecteurs sur le bruit des TL à Montoie («24 heures» du 27 juin).

Depuis le 13 mars 2023, je suis chaque semaine en contact soit avec les TL, soit avec la Municipalité pour que des dispositions énergiques soient prises afin que notre quartier retrouve le calme. Nous devons vivre fenêtres fermées et nous ne pouvons pas profiter de nos balcons durant les beaux jours.

Il faut reconnaître qu’une minorité de chauffeurs joue le jeu mais il y a aussi cette majorité qui laisse tourner le moteur pendant qu’ils vont au magasin, d’autres pendant qu’ils vont aux WC installés sous nos fenêtres pendant cette période, ceux qui fument en dehors de leur bus, moteur en route, et qui plus est laissent leurs mégots par terre, etc. N’oublions pas que la loi interdit de laisser tourner un moteur à l’arrêt, que le bruit fait également partie de la pollution aussi bien que les échappements des véhicules.

Finalement, chacun se renvoie la balle. Les TL transmettent vos doléances au service responsable, la Municipalité renvoie vos doléances aux TL et cela dure depuis mars. En plus de ces désagréments, nous subissons également le bruit des machines de chantier.

Voilà la vie de ce quartier depuis mars et apparemment personne ne prend ses responsabilités. J’invite tous ces responsables à passer juste une journée sur mon balcon afin d’apprécier leur organisation. Faire sa campagne électorale en ayant l’écologie comme cheval de bataille c’est une chose, par contre l’assumer et être un exemple, cela en est une autre.

Josette Jaquet, Lausanne

Impôts cantonaux

Une baisse qui passe inaperçue

L’annonce de la baisse des impôts cantonaux me laisse songeur: avec l’inflation actuelle, cette ristourne est complètement mangée cette année déjà. Les bénéfices accumulés durant les années Broulis dépassent 5 milliards de francs.

Ils nous ont coûté des intérêts négatifs de 98 millions payés à la Banque nationale. Après cet exploit, les grands argentiers vaudois se distinguent encore.

En effet, comment comprendre qu’on diffère à 2035 de grands travaux d’infrastructure aussi urgents que les traversées ferroviaires d’Aigle et de Leysin, Arveyes-Villars, les Diablerets, etc., alors qu’on pourrait aisément les préfinancer en attendant les subsides de la Confédération? Merci aux conseillers d’État, députés et syndics vaudois pour leur passivité et leur somnolence!

Adrien Dormond, Vouvry

Consommation

Du PET pour le lait? Mauvaise idée

Après plus de cinquante ans d’utilisation du plastique pour la mise en bouteille de diverses boissons, la France prend la décision, courageuse, d’interdire l’usage unique du plastique dès 2040 et d’utiliser à nouveau le verre. La société applaudit ce projet admirable.

Et voilà que Coop a la brillante idée d’utiliser le PET pour la mise en bouteille du lait. Les dirigeants de Coop savent-ils les méfaits du plastique sur l’environnement? Connaissent-ils le nombre d’années qu’il faut à une bouteille PET pour disparaître dans la nature? On dirait que non!

Benno Pinieri, Montreux

