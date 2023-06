Le 1er août 2023, le Canton de Vaud franchira une étape majeure en instaurant un salaire minimum pour les stagiaires de l’accueil de jour de l’enfance, faisant ainsi figure de pionnier dans la régulation des stages dans ce domaine.

Cette décision constitue une avancée significative visant à améliorer la reconnaissance des stagiaires et à valoriser la formation dans le secteur de l’accueil de jour, qui fait face à une pénurie de personnel. Cette décision nous permet aussi de nous questionner sur le rôle des stagiaires dans les structures d’accueil.

«Il faut le rappeler, la pénurie de personnel qualifié dans ce domaine concerne l’ensemble du pays.»

En établissant un salaire minimum pour les stagiaires, le Canton de Vaud donne l’exemple en promouvant des conditions de travail équitables et en garantissant une rémunération décente. C’est un message important qui est donné à ces femmes et hommes, professionnels en devenir, dont la contribution est essentielle au bon fonctionnement des structures d’accueil et des réseaux d’accueil de jour.

Cette avancée ne se limite pas à l’aspect salarial, elle fixe également des limites à la durée des stages, évitant ainsi les prolongements excessifs et les abus dans le secteur. Elle encourage également une rotation équitable des opportunités d’apprentissage. De plus, l’arrêté prévoit la possibilité de prolonger le stage de six mois supplémentaires en cas de signature d’un contrat d’apprentissage, offrant ainsi une transition harmonieuse vers une formation plus approfondie, tout en offrant une certaine souplesse aux réseaux.

Là aussi, c’est un signal positif envoyé aux jeunes qui souhaitent se diriger vers cette formation professionnelle: une entreprise ne vous gardera pas (plus) une année en stage si elle n’a pas l’intention de vous faire signer un contrat d’apprentissage. Le Canton de Vaud ouvre ainsi la voie à d’autres régions pour qu’elles adoptent des mesures similaires.

Non seulement celles-ci contribueront à la promotion d’un secteur de l’accueil de jour professionnel et équitable, mais elles stimuleront aussi le développement de nouvelles places d’apprentissage et de formation dans le secteur de l’enfance. Il faut le rappeler, la pénurie de personnel qualifié dans ce domaine concerne l’ensemble du pays.

Revaloriser la profession

Néanmoins, cette nouvelle réjouissante ne doit pas nous faire oublier la problématique de base: si les structures ont besoin de stagiaires, ce n’est pas par simple commodité, mais bien par nécessité. Le manque de personnel et le besoin d’encadrement supplémentaire sont des réalités. Pour les réseaux, il est essentiel que cette décision ouvre la voie au développement de la formation dans le domaine de l’enfance. Et cela passera certainement par une revalorisation de la profession et un réexamen des conditions de travail des professionnels du secteur. Ce n’est qu’ainsi, à terme, que nous pourrons garantir un personnel qualifié en nombre suffisant dans le domaine de l’accueil de jour.

Laurie Willommet Afficher plus Présidente de la Faîtière des réseaux d’accueil de jour des enfants.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.