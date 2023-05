Aucun pékin ne voyage autant que les as de la balle jaune. À chaque semaine son tournoi, aux quatre coins du monde, de janvier à décembre. Ils passent la moitié de leur vie en l’air, entre New York et Singapour, pas toujours en première, et ont leur résidence secondaire dans tous les hôtels de la terre.

C’est le blues du tennisman: déracinement permanent, en jet-lag comme d’autres en gueule de bois, toujours ailleurs, à la maison partout et nulle part. Pour un adulescent en quête d’identité, c’est sans doute la pire des écoles de vie. D’autres, bien plus prometteurs, bien plus aguerris à la grande vie, s’y sont abîmés, faute de repères, alors qui aurait parié sur un rustaud du Gros-de-Vaud?

«En France, on aurait échangé tous les Mousquetaires contre un seul d’Artagnan de la trempe de Wawrinka.»

Ce gamin taiseux, besogneux, cambroussard, que l’on imagine volontiers un peu gauche avec les filles, à surjouer une assurance dont il cherche lui-même à se convaincre. Il lui faudra surmonter tout cela pour se révéler au monde, et même bien plus, à considérer l’aura de l’Autre, celui auquel on l’a tant comparé, dont on lui a tant parlé, pour finir par en faire un complexe: ça aussi, il l’aura vaincu, sinon transcendé.

Jusqu’à devenir la meilleure version de lui-même, Stan The Man ou mieux, Stanimal, bête des courts, poitrail de sanglier et revers de mule. Un gars sûr, sans flafla ni chichi, capable de porter la carcasse fragile du Maître jusqu’au Saladier d’argent. Et de réaliser le plus grand exploit du tennis moderne: terrasser Nadal comme Djokovic sur leur territoire, en finale de Grand Chelem, à la baston, du fond de court.

On mesure à peine l’impact de Stan Wawrinka hors de Suisse, la noble révérence qu’il suscite dans ce milieu qui en a vu tant d’autres sortir du cadre. En France, on aurait échangé tous les Mousquetaires contre un seul d’Artagnan de la trempe de Wawrinka. Ici, trop ébloui par la Révélation, on a préféré le considérer comme un éternel numéro deux, champion de substitution, voire bouée de secours. Stan aurait voulu être un artiste, pour pouvoir faire son numéro: il devra se contenter du mauvais rôle, taillé sur mesure et parfaitement interprété.

