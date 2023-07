Wimbledon – Stan Wawrinka: «bien sûr que je regarde le tableau» Le Vaudois a remporté contre Emil Ruusuvuori son «meilleur match de la saison en matière de gestion». Et il sait que Novak Djokovic n’est plus très loin. Interview. Mathieu Aeschmann

Stan Wawrinka a puis s’appuyer sur une première balle de service très fiable pour dominer Ruusuvuori au premier tour de Wimbledon. AFP

Stan Wawrinka, vous devez être satisfait de cette entrée en matière réussie?

Bien sûr. Je suis satisfait du résultat et de la performance. Je connaissais la valeur de mon adversaire, sa qualité de frappe, très dangereuse sur gazon. Moi, je m’étais bien entraîné et je me sentais bien. Mais on sait que le match est un environnement différent. Je suis donc ravi d’avoir très bien servi mais aussi d’avoir réussi à bien varier à l’échange pour l’empêcher d’imposer son rythme.



On vous a senti très tranquille dans les moments importants. L’avez-vous également vécu comme ça de l’intérieur?

En matière de gestion des moments chauds, il s’agit de mon meilleur match de la saison. J’ai réussi à rester calme, à conserver la ligne de conduite que je m’étais fixée avec mon coach. À Paris et les semaines précédentes, j’étais très tendu. J’y ai pas mal réfléchi et le but était de me concentrer sur les bonnes choses, indépendamment du score. J’y suis parvenu. Sans doute que la somme d’entraînement physique accumulée ces dernières semaines a aussi contribué à cet état. Plus l’entraînement est dur, plus ça rassure.



En parlant d’entraînement, vous êtes à Wimbledon avec un coach italien. Qui est-ce?

Il s’appelle Luca Marchiori, travaille à l’académie «Good to Great» de Magnus (Norman) et on se connaît depuis pas mal d’années. Nous avions fait une préparation ensemble en 2016 puis il m’avait accompagné quelques semaines en 2019. Comme Magnus ne pouvait pas venir à Wimbledon, je lui ai demandé de m’accompagner. On est ensemble depuis quatre semaines et tout se passe à merveille.



«Cela fait trois ans que je n’ai plus remporté deux matches de suite en Grand Chelem. Donc même si je connais le tableau, je dois me concentrer sur moi-même.» Stan Wawrinka, triple vainqueur en Grand Chelem

Un mot sur votre prochain adversaire, Zapata Miralles ou Etcheverry, lesquels doivent terminer leur premier tour mardi. Êtes-vous tenté d’aller voir la fin au bord du court?

Alors au bord du court, peut-être pas. Ils sont programmés sur le No 11 donc ce serait un peu compliqué au milieu de la foule. Mais oui, j’ai envie de regarder la fin. Et pour tout vous dire, j’ai même placé mon entraînement un peu avant pour ne rien rater.



Est-ce que vous vous autorisez à regarder le tableau plus loin que ce deuxième tour?

(Sourire) Ça veut dire quoi plus loin? Je regarde le tableau, je le connais bien et pas que ma partie. Alors oui, je sais qui je pourrais affronter au troisième tour (ndlr. un certain Novak Djokovic). Mais attention, je n’avais plus gagné un match à Wimbledon depuis 2019. Cela fait trois ans que je n’ai plus remporté deux matches de suite en Grand Chelem. Donc même si je connais le tableau, je dois me concentrer uniquement sur moi-même.



Mathieu Aeschmann

