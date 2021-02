Tennis – Stan Wawrinka: «Ça fait mal de perdre comme ça» Éliminé dès le 2e tour de l’Open d’Australie, le Vaudois est revenu sur le scénario fou de son combat de 4 heures avec le Hongrois Marton Fucsovics en conférence de presse. JSA

Stan Wawrinka a pris congé du public australien ce mercredi. AFP

Stan Wawrinka, c’était une longue rencontre. Comment l’analysez-vous?

C'était un match difficile bien sûr, cinq sets, quatre heures de jeu. C'est toujours un rude combat contre lui, c'était déjà le cas lorsque l'on s'est joué plusieurs fois dans le passé (ndlr: le Vaudois menait 3-1 dans leurs confrontations, mais s’en était sorti en sauvant des balles de match à l’Open du Canada en 2018 avant de s’imposer in extremis à Indian Wells en 2019). Et aujourd'hui, le scénario a été identique.

Il y a eu pas mal de hauts et bas pour vous dans ce match…

Oui, c’est vrai, je n’étais pas au top, j'ai eu beaucoup de mal à bouger, à jouer comme j'aurais aimé le faire. Mais le plus important, c'était de me battre sur le terrain pour essayer de rester dans la partie. J'ai trouvé des solutions, j'ai réussi à revenir à deux sets partout. Je me suis aussi bien battu au 5e set pour lui tenir tête. J'ai eu mes occasions dans le super tie-break, mais malheureusement, je n’ai pas réussi à conclure cette rencontre.

Que s'est il passé sur ces derniers points du super tie-break?

Je jouais bien avant le super tie-break, j'avais réussi de beaux points avec de grosses frappes, et j'étais focalisé sur la fin de ce match. Mais à partir de 6-1, j'ai commencé à hésiter sur ma façon de jouer, comme sur ma troisième balle de match. J'ai voulu peut-être trop remettre la balle dans le court, sans vraiment m’engager, et c'est là que j'ai commencé à rater un peu, et cela l'a remis en selle. Mais il s'est bien battu, c'est un bon joueur, difficile à manœuvrer, et il mérite de gagner.

Après un mois en Australie, quel est votre programme pour les semaines à venir?

Normalement, je dois jouer à Rotterdam, Doha et Dubaï. Mais pour l'instant, je viens de perdre, il faut que je discute de tout cela avec Pierre (Paganini, son préparateur physique) et Daniel (Vallverdu, son entraîneur). On travaille bien ensemble, il faut juste continuer tout simplement. C'est une défaite qui fait mal, forcément, surtout avec des balles de match. Ça fait mal de perdre comme cela, mais ça fait partie du «process».