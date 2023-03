Tennis – Stan Wawrinka diffère son retour Le Vaudois, qui devait se rendre au Portugal début avril, a déclaré forfait pour l’Open d’Estoril. Jérémy Santallo

Stan Wawrinka a disputé quatre matches à Indian Wells et notamment battu Holger Rune. Getty Images via AFP

Présent physiquement ces derniers jours à Miami après son beau parcours à Indian Wells, Stan Wawrinka ne disputera pas le Masters 1000 floridien, qui débute mercredi. Dans le désert californien, le 87e joueur mondial évoluait encore au bénéfice de son classement protégé.

Alors qu’il était censé retrouver la compétition et la terre battue la première semaine d’avril au tournoi d’Estoril (Portugal), qui lui avait offert une wild-card, le Vaudois de bientôt 38 ans (28 mars) a finalement renoncé, selon un communiqué des organisateurs diffusé mardi soir sur les réseaux sociaux.

«C’est avec le cœur lourd que je ne pourrai malheureusement pas participer à l’Estoril Open cette année (…) J’ai besoin de plus de temps pour me préparer à la saison sur terre battue et je ne suis actuellement pas prêt à concourir à ce niveau», explique notamment «Stan The Man».

Avec deux quart de finale à Rotterdam et Marseille puis un 8e de finale à Indian Wells, le triple vainqueur en Grand Chelem sort d’une belle période sur surface dure. Il espère recevoir une wild card pour le Masters 1000 de Monte-Carlo (9-16 avril), où il réside à certaines périodes de l’année.

