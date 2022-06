Télévision – Stan Wawrinka fait le buzz dans «Le Flambeau» Le Vaudois de 37 ans a fait une courte mais remarquée apparition dans l’épisode 8 de la série à succès du moment, écrite par Jonathan Cohen et diffusée sur Canal+. Chris Geiger

Stan Wawrinka n’a pas épargné Jonathan Lambert. Twitter

Stan Wawrinka (37 ans) n’a jamais caché son intérêt pour le septième art. Le triple vainqueur en Grand Chelem n’a d’ailleurs pas hésité à financer, en partie, le film «Maison de retraite», coécrit par son ami Kev Adams. C’est avec l’étiquette de coproducteur que le Suisse a assisté à l’avant-première de cette comédie française en février dernier.

Quelques mois plus tard, le 258e joueur mondial est passé, cette fois, de l’autre côté de la caméra. Le Vaudois a brièvement participé à la série «Le Flambeau», diffusée sur Canal+. Le champion olympique de double aux Jeux olympiques de Pékin, en 2008, a effectué une petite apparition dans le huitième épisode de cette parodie de Koh-Lanta, lorsque les derniers candidats s’affrontent dans «l’épreuve des cordeaux».

À l’image de «l’épreuve des poteaux» du jeu de TF1, chaque concurrent doit tenir le plus longtemps possible sur des cordeaux. Rien ne se passe toutefois comme prévu dans cette comédie à succès écrite par l’acteur Jonathan Cohen. Ainsi, pour pimenter les efforts des aventuriers, des «supplices» sont à l’ordre du jour afin de les faire tomber dans l’eau le plus rapidement possible.

Et c’est à Stan Wawrinka que revient ce rôle de bourreau, lui qui est appelé à frapper des balles de tennis avec sa raquette de toutes ses forces dans le but de faire chuter les derniers candidats encore en lice. Une mission que le vainqueur de la Coupe Davis, en 2014, a visiblement prise au sérieux, si l’on se réfère au cliché partagé sur les réseaux sociaux par l’acteur Jonathan Lambert, recouvert de (faux) sang.

La série «Le Flambeau», dont les derniers épisodes ont été diffusés lundi sur la chaîne cryptée, a offert un casting de haut vol, dont des invités de tout premier plan à l’image de Squeezie dans l’épisode 6.

Chris Geiger a étudié à l'Université de Neuchâtel, où il a décroché son Bachelor en Lettres et sciences humaines. Après avoir transité par plusieurs rédactions de Suisse romande, dont celle de blue Sports, il a rejoint l'agence Sport-Center en octobre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.