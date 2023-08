Novak Djokovic a fait un retour gagnant mercredi sur le sol américain, qu’il n’avait pas foulé depuis deux ans, en se qualifiant pour le troisième tour du Masters 1000 de Cincinnati, où il affrontera lors d’un duel alléchant le revenant Français Gaël Monfils. «Nole», qui n’avait pas joué aux Etats-Unis depuis 2021 faute de vaccination contre le Covid 19, a dominé l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, contraint à l’abandon avant le début du deuxième set en raison de douleurs au dos.

Avant cela, la légende serbe avait remporté la première manche 6-4, en 45 minutes de jeu. «Ce n’est pas la façon dont on souhaite gagner, le public attendait un match, une bataille», a regretté l’actuel No 2 mondial, tout en souhaitant un prompt rétablissement à son adversaire – «J’espère qu’il sera prêt pour l’US Open à New York».

Le recordman du nombre de victoires en Grand Chelem (23) s’est en outre réjoui de ses retrouvailles en 8e de finale avec le Français Gaël Monfils, 36 ans tout comme lui. «Ce sera une bataille de vétérans», a souri Djokovic à propos de ce match contre Monfils, ex No 6 mondial qu’il a toujours battu en 18 confrontations jusque-là. / AFP