Tennis – Stan Wawrinka gagne en deux temps Victime d’un faux départ, le Vaudois a laissé filer une manche jeudi au Challenger de Prague. Puis, il a finalement battu Sumit Nagal (ATP 127) 2-6 6-0 6-1, se qualifiant pour les demi-finales. Claude-Alain Zufferey

Jeudi en quart de finale du Challenger de Prague, Wawrinka s’est imposé 2-6 6-0 6-1 face à l’Indien Sumit Nagal (ATP 127) ATP Challenger Prague

Depuis qu’il est en République tchèque, Stan Wawrinka collectionne les victoires en trois sets face à des adversaires classés au-delà de la 100e place mondiale. En trois matches, il a ainsi passé 5 h 02’ sur la terre battue pragoise. Pour son retour à la compétition après une pause de près de six mois, le 17e joueur mondial a eu besoin d’enchaîner les échanges afin de retrouver des automatismes et de la constance.

La rencontre de jeudi n’a en rien ressemblé aux deux précédentes. Alors que face à Roman Safiullin (ATP 178) et à Oscar Ott (ATP 217) le Suisse avait dû s’employer pour passer en trois manches, contre l’Indien de 23 ans, il n’a pas tremblé une seule seconde. Il a certes une nouvelle fois concédé une manche sur le score de 6-2, la première, mais son niveau de jeu global n’était pas vraiment en cause. On pourrait plutôt assimiler cela à un faux départ. Les deux sets suivant en sont la preuve: 6-0 6-0 en 43 minutes, en ne perdant plus que 17 points.

Au prochain tour, le droitier de Saint-Barthélemy sera opposé à Michael Vrbensky (ATP 405). Au bénéfice d’une invitation, le Tchèque de 20 ans n’aura comme seul argument parlant en sa faveur de jouer à domicile.