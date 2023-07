Wimbledon 2023 – Stan Wawrinka impressionne au 1er tour Le Vaudois, qui n’avait plus gagné à Church Road depuis 2019, a contrôlé les débats face à Emil Ruusuvuori (7-5, 7-5, 6-4). Mathieu Aeschmann - Londres

Stan Wawrinka s’est montré très convaincant face à Emil Ruusuvuori, lundi, au 1er tour de Wimbledon. AFP

Stan Wawrinka a mis fin à quatre ans de disette à Wimbledon et il l’a fait avec la manière. Tonique, appliqué et malin dans ses choix, le Vaudois a livré trois sets très solides pour écarter Emil Ruusuvuori (ATP 47) devant le public d’un court No 18 acquis à sa cause 7-5, 7-5, 6-4.

«Stan the Man» aura d’abord eu le mérite de se remettre d’un départ hésitant. Le temps d’un débreak bien senti, le triple vainqueur en Grand Chelem pouvait alors commencer à tisser sa toile et entrer dans la tête de son cadet. Il est rare que Stan Wawrinka ne soit pas le patron du court en cadence du fond. Mais face à ce Finlandais aux frappes supersoniques, il fallait trouver un moyen de varier les schémas. Au bon moment.

C’est sur cette fragile ligne d’équilibre que le Vaudois aura traversé sa soirée. Ici la conquête du filet pour empocher le break décisif vers le gain du premier set (7-5). Là, une modification de position au retour et une petite fricassée de slices vénéneux dans le «money time» du deuxième (7-5). Emil Ruusuvuori se retrouvait soudain pris au piège de l’expérience. Il en balbutiait ses attaques et Stan Wawrinka n’avait plus qu’à cueillir un match dont il aura contrôlé la trame et les rythmes.

La suite? Un deuxième tour largement à la portée du double quart de finaliste de Wimbledon (2014, 2015) face à Zapata Miralles (53e) ou Etcheverry (32e). Lundi soir, l’Espagnol menait deux manches à une lorsque la nuit renvoya les deux hommes à l’hôtel. Et même s’il ne faut pas encore en parler, Stan Wawrinka avance avec dans un coin de sa tête la perspective d’un troisième tour «vintage», vendredi, contre Novak Djokovic.



Mathieu Aeschmann est journaliste au Sport-Center depuis 2011. Spécialiste de tennis, il est l'auteur de Au bout du rêve (Slatkine, 2014) et Agir et Penser comme Roger Federer (Éditions de l'Opportun, 2021). Il est également enseignant d'histoire et d'allemand. Plus d'infos @maeschmann

