Tennis – Stan Wawrinka: «J’ai encore ce feu en moi» Auteur, face à Reilly Opelka ce lundi au 1er tour du Masters 1000 de Rome, de sa première victoire depuis quinze mois, le Vaudois de 37 ans est convaincu de pouvoir revenir à un haut niveau de performance.

Battu dès son entrée en lice à Marbella et Monte-Carlo, Stan Wawrinka verra le 2e tour pour son troisième tournoi de la saison. AFP

Stan Wawrinka a assuré avoir encore le «feu» en lui après sa victoire au 1er tour du Masters 1000 de Rome, sa première depuis quinze mois et sa longue absence pour soigner un pied, qui plus est sur un joueur du top 20. Battu d'entrée lors de ses deux premiers tournois de l'année, à Marbella (tournoi Challenger, circuit secondaire) fin mars puis au Masters 1000 de Monte-Carlo en avril, l'ex-No 3 mondial a renversé l'Américain Reilly Opelka (17e mondial) 3-6, 7-5, 6-2.

«Je suis vraiment très heureux», a souri le Suisse en conférence de presse, un exercice auquel il ne s'était plus livré dans la peau d'un vainqueur depuis son succès au 1er tour de l'Open d'Australie en février 2021. «C'est génial parce que cela faisait très longtemps que j'étais loin du tennis. J'étais totalement en dehors du circuit. J'ai beaucoup travaillé pour revenir, c'est vraiment super de gagner finalement un match, de voir que les choses vont mieux», a ajouté celui qui navigue désormais au-delà de la 350e place mondiale après cette longue absence.

Le triple vainqueur en Grand Chelem (Open d'Australie 2014, Roland-Garros 2015, US Open 2016) avait mis fin à son année 2021 après une élimination au premier tour à Doha en mars pour soigner une blessure au pied gauche qu'il traînait depuis 2019. «Après deux opérations, à mon âge, je pourrais facilement arrêter de jouer, parce que ma carrière est allée au-delà de ce que j'espérais quand j'étais jeune», a-t-il confié. «Mais j'ai encore ce feu en moi. Je pense encore pouvoir livrer un grand tennis et pouvoir obtenir de grands résultats, peut-être pas tout de suite, mais dans quelques mois», a-t-il poursuivi, ne se fixant pas d'objectif au classement cette année.

«Je pense encore pouvoir livrer un grand tennis et pouvoir obtenir de grands résultats» Stan Wawrinka, actuel 361e joueur mondial

C'est avec une grande ovation que le court central de Rome a salué ce succès du Vaudois face au demi-finaliste de la dernière édition, en 2h05.

Mené d'un set et breaké au milieu du second, Wawrinka n'en menait pourtant pas large face au gros serveur qu'est Opelka, tête de série No 14. Mais il a su revenir en breakant à son tour pour conclure assez facilement l'ultime set.

«Physiquement je me sens super bien. Quand vous n'avez plus gagné depuis plus d'un an, vous commencez à y penser un peu plus que ce qu'il faudrait... Mais je suis resté positif et j'ai commencé à me sentir de mieux en mieux à partir de la fin du second set», a-t-il expliqué.

Il rencontrera au 2e tour le Serbe Laslo Djere (ATP 58).

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.