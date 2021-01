Tennis – Stan Wawrinka: «Je me sentais vraiment mal» Le Vaudois a raconté dans une interview les dix jours où il a été malade du coronavirus. «Cela peut vous toucher gravement et il est important d’être très prudent». Sport-Center

Stan Wawrinka se sent mieux depuis qu’il est en Australie. AFP

Stan Wawrinka a annoncé vendredi qu’il avait eu le coronavirus en décembre et qu’il se remettait lentement. Dans une interview accordée au journal The Australian Financial Review, le Vaudois explique ce qui lui est arrivé. «J’essaye de me remettre en forme. En fait, j’ai été testé positif à Noël, alors j’ai dû rester plus de 10 jours à la maison, j’ai donc complètement perdu tout le travail effectué durant l’intersaison».

Il raconte ensuite les moments difficiles que lui ont fait vivre la maladie: «Je me sentais vraiment mal pendant les cinq premiers jours, mais les symptômes, vous les gardez, et vous êtes vraiment plus fatigués chaque jour et cela dure quelques semaines et il y a encore des symptômes que vous ressentez et vous vous demandez pourquoi. Ce n’était pas une bonne expérience, j’ai vécu une période difficile à la maison. Maintenant, je commence enfin à voir que je me sens mieux mais cela peut vous toucher gravement et il est important d’être très prudent».

«Ce n’était pas une bonne expérience, j’ai vécu une période difficile à la maison» Stan Wawrinka

Heureusement, il a pu se remettre en forme en Australie: «J’avais une belle salle, une grande salle, j’ai pu m’entraîner tous les jours, sortir pendant cinq heures, donc la préparation se passe bien et pour cela je pense que l’organisation, la quantité d’efforts pour faire venir autant de monde ici, c’est énorme».

En attendant de prendre un bon repas dans un restaurant, il passe le temps devant la série Lupin, avec Omar Sy, sur Netflix, dit-il. Mais il a surtout envie de jouer: «J’ai vraiment hâte de ressentir ce sentiment de stress et d’émotion en même temps», explique-t-il. «C’est pour ça que je suis ici et je suis vraiment heureux d’être ici».

Il parle ensuite de son âge et de cette année à venir. «Je vieillis chaque année, donc je dois démarrer le moteur, je dois jouer des matches pour gagner en confiance», explique Stan. «On ne sait jamais ce qui peut arriver. J’espère que je reviendrai ici, mais à mon âge et à ce stade de ma carrière, il est difficile de savoir vraiment ce qui va se passer dans un ou deux ou trois ans, alors je vais essayer de pousser autant que je peux cette année».