Tennis – Stan Wawrinka jouera le Geneva Open Le Vaudois, qui a reçu une invitation de la part des organisateurs, foulera la terre battue du Parc des Eaux-Vives la semaine prochaine. Simon Meier

Stan Wawrinka, ici en 2017, a soulevé à deux reprises le trophée du Geneva Open. AFP

La nouvelle est très réjouissante pour le Gonet Geneva Open et son public: Stan Wawrinka se produira la semaine prochaine au Parc des Eaux-Vives, lors du tournoi ATP 250. Quelques jours après avoir accordé la première de leurs trois invitations au Russe Daniil Medvedev, 2e joueur mondial, les organisateurs ont donc le plaisir d’accueillir un troisième vainqueur de Grand Chelem dans leur tableau - l’Autrichien Dominic Thiem (ATP 91) est aussi en lice.

Pour Stan Wawrinka, retombé ce lundi à la 361e place de la hiérarchie, cette étape genevoise constituera une excellente occasion de continuer à se situer au niveau de son tennis, dans un décor familier. Tête d’affiche pour la renaissance du tournoi en 2015, le Vaudois de 37 ans avait soulevé le trophée à deux reprises au Parc des Eaux-Vives en 2016 et 2017 - il s’agit d’ailleurs de son dernier titre en date sur le circuit. Egalement présent les deux années suivantes, «Stan the Man» s’y était montré plus discret (éliminations en quart de finale puis d’entrée).

Stan Wawrinka, qui ne sera pas tête de série et pourrait par exemple affronter Thiem dès le 1er tour, espère continuer à dégripper la machine à Genève, avant de mettre le cap sur Paris et Roland-Garros - où il devrait actionner son droit au classement protégé pour accéder au tableau principal.



