Tennis – Stan Wawrinka participera aux Swiss Indoors de Bâle Les organisateurs ont officialisé la présence du triple vainqueur en Grand Chelem pour l’édition 2023. Carlos Alcaraz et Casper Ruud aussi de la partie. F. V.

Stan Wawrinka fera son retour à Bâle. AFP

Le public suisse aura l’occasion de voir à l’œuvre Stan Wawrinka (38 ans), pour ce qui constitue assurément l’une des dernières saisons de sa carrière. Déjà annoncé au tournoi de Gstaad en juillet, le Vaudois, qui planifie de prendre part aux Jeux olympiques 2024, disputera également les Swiss Indoors de Bâle, fin octobre.

Celui qui possède actuellement la casquette de plus vieux joueur du top 100 (ATP 78) rejoint un plateau déjà relevé. Le numéro 2 mondial et prodige espagnol Carlos Alcaraz fera partie des têtes d’affiche, au même titre que le finaliste du dernier Roland-Garros, Casper Ruud (ATP 4) et du grand espoir canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 11).

L’année dernière, Stan Wawrinka avait d’ailleurs éliminé Casper Ruud au premier tour, porté par une foule tout acquise à sa cause. «Depuis le début de ma carrière, je n’avais encore jamais ressenti autant de soutien de la part du public qu’à Bâle», avait-il alors assuré. L’édition 2023 se tiendra du 21 au 29 octobre.

