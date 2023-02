Tennis – Stan Wawrinka passe en huitièmes à Marseille Le Vaudois a été solide face au Belge Zizou Bergs qu’il a éliminé en trois manches. Yves Desplands

Stan Wawrinka a très bien commencé le tournoi marseillais. AFP

Après son élimination en quart de finale à Rotterdam aux Pays-Bas, vendredi dernier, face à l’Italien Jannik Sinner (ATP 12), Stan Wawrinka a retrouvé la compétition lundi, à Marseille, au premier tour de l’Open 13, un tournoi côté ATP 250. Le Vaudois de 37 ans a fait face au Belge de 23 ans Zizou Bergs (ATP 132) et il s’est imposé 6-4 6-7 (6/8) 6-4.

Wawrinka, qui se rapproche du top 100 au nouveau classement de l’ATP puisqu’il pointe depuis lundi au 105e rang, a étrenné cette nouvelle position en remportant le premier set 6-4, en 36 minutes. Les deux hommes ont été très proches, mais «Stanimal», solide au service, a su sauver les deux balles de break que le Belge a eu dans sa raquette et s’est montré supérieur sur ses deuxièmes balles et au retour.

Dans la deuxième manche, Stan Wawrinka a souffert, avec une deuxième balle moins performante. Il a même dû sauver quatre balles de break, n’obtenant aucune chance sur le service de Bergs. Mais le Vaudois est résilient et il a su tenir jusqu’au tie-break. Malheureusement, après une dernière balle incroyablement bien défendue par le Belge, Wawrinka l’a perdu 6-8.

Mais cet accroc n’a pas entamé la confiance du Vaudois qui a parfaitement débuté la troisième manche en faisant le break d’entrée et en le confirmant pour rapidement mener 2-0. Bergs a tenté, mais le vainqueur de trois Grands Chelems, très présent au filet, s’est montré plus solide qu’au deuxième set. Et finalement, après deux heures 31 minutes de jeu et un dernier jeu très accroché, Wawrinka l’a emporté 6-4.

Au prochain tour, Stan Wawrinka affrontera un Français: Richard Gasquet (ATP 43, 36 ans) ou Laurent Lokoli (ATP 173, 28 ans).

Yves Desplands est journaliste et chef d'édition au Sport-Center depuis 2015. Il occupait la même fonction pour la rubrique sportive du Matin depuis 1999. De 1994 à 1999, il a couvert le hockey sur glace et le motocross pour ce quotidien. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.