Tennis – Stan Wawrinka trop juste pour passer l’obstacle Rublev Au 2e tour, à Madrid, le Vaudois a connu des instants d’égarement qui lui ont été fatals face au lauréat de Monte-Carlo (7-5 6-4). Jérémy Santallo

Stanislas Wawrinka s’arrête à deux matches, dans la Caja Magica de Madrid. AFP

Stan Wawrinka ne verra pas le 3e tour au Masters 1000 de Madrid. Face à un Andrey Rublev en feu ces derniers temps – vainqueur à Monte-Carlo, finaliste à Banja Luka et qui a remporté neuf matches sur dix depuis le début de la saison sur terre battue – le Vaudois de 38 ans s’est incliné 7-5 6-4 en 1h16 dans l’arène Manolo Santana. Rublev, 6e joueur mondial à l’ATP, a fait la différence sur le nombre d’erreurs directes – 11 à 20 – et sur sa capacité à agresser la seconde balle de Wawrinka – 29% de points gagnés.

En jambes sur les premiers jeux, au point de ne quasi jamais être débordé par le coup droit diabolique de Rublev – c’est un exploit – le triple vainqueur en Grand Chelem s’est procuré trois occasions de faire le break à 2-1. S’il ne peut nourrir aucun regret sur ses deux premières opportunités – ace et contre-pied gagnant du Russe – l’ancien No 3 mondial aujourd’hui classé au 84e rang dans la hiérarchie a manqué le coche sur la troisième, expédiant un coup droit décroisé, a priori simple pour lui, dans le couloir.

Pour ne pas avoir su saisir sa chance lorsqu’il en a eu l’occasion, «Stan The Man» a vu l’étau se resserrer sur ses jeux de service suivants. À 4-4, après un revers le long de la ligne trop profond, il a sauvé une balle de break sur un ace, les nerfs solides. Mais à 5-5, sur son premier vrai moment de fléchissement, Rublev a accéléré encore un peu plus la cadence et son poignet en coup droit, plaçant un contre croisé supersonique puis un retour dans les pieds de son adversaire sur la ligne de fond. Le break était fait.

Ce sont ces petits instants d’égarement qui séparent encore le vétéran suisse des meilleurs joueurs. Capable de se montrer patient à l’échange – avec du slice côté revers – et de faire le break dès le début du second set, Wawrinka n’a ensuite pas réussi à capitaliser sur ce bon passage. Une amortie pas assez ajustée et une volée de coup droit mal contrôlée sur le jeu suivant et Rublev était déjà de retour. Un vrai coup au moral pour «Stanimal», qui a perdu pied et donc cinq jeux d’affilée.

Mené 5-2 et alors que Rublev servait pour le gain du match, le Lausannois a joué quelque peu avec une énergie du désespoir qui a contribué à libérer son bras. Il a fait l’un de ses deux break de retard mais à 5-4, le Russe de 25 ans a plié l’affaire sur un jeu blanc. Trop loin au classement, pour l’heure, pour entrer directement dans le tableau du Masters 1000 de Rome, Wawrinka est annoncé au Challenger 175 de Bordeaux du 14 au 21 mai. Avant un passage par le Geneva Open pour préparer Roland-Garros?

Jérémy Santallo est journaliste au Sport-Center depuis 2018. Spécialiste de basket et de tennis, il s'est rendu trois fois à Roland-Garros et à deux reprises à Wimbledon. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.