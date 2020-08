Tennis – Stan Wawrinka va faire sa rentrée Le Vaudois a prévu de revenir à la compétition dans dix jours, avec deux tournois Challenger à Prague. Sport-Center

Stan Wawrinka, ici à Nyon vendredi, a retrouvé depuis quelques jours son entraîneur Magnus Norman, resté en Suède pendant le confinement. KEYSTONE

Toujours aussi friand des réseaux sociaux, Stan Wawrinka avait donné un indice il y a quelques jours sur le lieu de sa rentrée, après l’annonce de son forfait pour l’US Open, censé débuter à la fin du mois.

Le Vaudois avait montré s’entraîner avec des balles «Moneta», dont la banque n’est autre que le sponsor principal de deux tournois Challenger sur terre battue à Prague du 17 au 30 août.

La confirmation est tombée vendredi. Selon l’agence Keystone-ATS, «Stan The Man» va bel et bien se rendre en République Tchèque pour sa rentrée, lui qui n’a plus œuvré sur le circuit Challenger depuis 2010 (Lugano).

De retour d’un bloc de travail d’une quinzaine de jours à Monaco, le triple vainqueur en Grand Chelem, qui a retrouvé son coach Magnus Norman il y a peu, s’est entraîné sur les courts du TC Nyon vendredi.

Au programme pour le joueur de 35 ans, un entraînement de plusieurs heures sous le soleil de la Cote avec le Français Pierre-Hugues Herbert, qui réside à Delémont. Ça valait bien une photo souvenir.