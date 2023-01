Tennis – Stanislas Wawrinka va retrouver la Coupe Davis Le Vaudois de 37 ans a été intégré à l'équipe de Suisse de Coupe Davis, qui défiera l’Allemagne en février. Le matricule No 139 à l'ATP a été convoqué sous les drapeaux après huit ans d'absence. Robin Carrel

Le Suisse a été sorti au 1er tour en Australie. AFP

L'annonce est venue de René Stammbach, le président de la fédération suisse, qui a rencontré lundi des médias suisses en marge de l'Open d'Australie - où la dernière Suissesse, Belinda Bencic, avait été éliminée quelques heures plus tôt. Il a indiqué que le joueur de St-Barthélemy sera bien sur le court en rouge et blanc les 3 et 4 février prochains à Trèves, pour les qualifications en vue du tour final des championnats du monde par équipes.

Le Vaudois, qui avait remporté le Saladier d'argent aux côtés de Roger Federer en 2014, fera équipe avec Marc-Andrea Hüsler (ATP 51), Dominic Stricker (118), Leandro Riedi (135) et Alexander Ritschard (180). Henri Laaksonen (187), présent lors d'une première liste présentée début janvier, ne fait plus partie du cadre appelé à défier les Allemands, qui aligneront sans doute un certain Alexander Zverev (13), notamment.

Aligné avec l'équipe de Suisse dès l'année 2004 – il venait de gagner à 19 ans ses premiers challengers à Barcelone et Genève –, Stan Wawrinka a joué 51 parties de Coupe Davis, pour 26 victoires et 25 défaites. Il compte un bilan tout à fait honorable en simple de 22 succès pour 13 revers. Le triple vainqueur en Grand Chelem avait également porté haut les couleurs suisses en 2008, en remportant le titre olympique de double avec Federer aux Jeux de Pékin.



Se sacrés souvenirs. AFP

Robin Carrel est journaliste au Sport-Center depuis 2018, après avoir évolué sous les couleurs de 20 minutes et de l'agence Sportinformation. Il suit principalement le football, le cyclisme et le freestyle sur neige. Plus d'infos @RobinCarrel

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.