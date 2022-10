Avenir de la téléréalité – «Star Ac’» nouvelle génération Lancée en 2001, la téléréalité de TF1 reprend du service et les audiences suivent. Pascal Gavillet

Les treize élèves de la promo 2022 de la «Star Academy», encadrant le présentateur vedette de la Star Academy Nikos Aliagas. DR

Bienveillance, camaraderie, apprentissage. On pensait ces termes incompatibles avec la téléréalité. Du moins avec des formats récents du type «Les Marseillais» ou «Les Anges de la téléréalité», émissions où règne la vulgarité, la bêtise, la méchanceté et le paraître. C’était oublier qu’on pouvait encore revenir à des valeurs plus simples, plus fondamentales, et surtout qu’elles existaient au sein des jeunes générations. En ressuscitant la «Star Academy», son programme-phare des années 2000, télécrochet à la fin duquel un·e seul·e candidat·e remportera le trophée et pourra enregistrer son album, TF1 a visé juste et misé sur un choix en adéquation avec le public.