Léna Situations revient sur les critiques concernant ses vlogs d’août. «Avec tes potes, parfois ce sont des journées de ouf et d’autres fois, on passe la journée à glander sur le canapé. La beauté et la magie d’un groupe sain c’est aussi parfois de ne rien faire et de s’ennuyer», dit-elle, en direct de sa piscine à boules.

YOUTUBE/LENA SITUATIONS