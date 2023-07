Un été au zénith (20/41) – Star des cimes, l’edelweiss se laisse domestiquer La fleur veloutée possède des belles vertus curatives. Reportage chez un cultivateur, et rappel de ses nombreuses fonctions – concrètes ou symboliques. Sylvain Muller

Recherchés pour leurs vertus curatives, les edelweiss sont cultivés depuis une vingtaine d’années en Valais et aux Grisons. FLORIAN CELLA

Habillé d’un fin duvet blanc et poussant jusqu’à 3000 mètres d’altitude, l’edelweiss est la star incontestée des plantes alpines. Devenu rare à cause de la cueillette, il – oui, c’est un nom masculin même si de nombreuses personnes, dont l’auteur de cet article jusqu’ici, le qualifie au féminin – il, donc, est protégé en Suisse depuis 1879. Plus question donc d’aller le collecter sur les rocailles, pelouses ouvertes et autres pâturages d’altitude pentus et ensoleillés où il s’épanouit.

Légendes et symboles suisses Le site internet House of Switzerland, géré par le Département fédéral des affaires étrangères, dresse le portrait de cette fleur «mystique et mythique» que les anciens botanistes zurichois nommaient «fleur de laine». On y apprend d’abord que son image de rareté et d’inaccessibilités serait… «une invention des alpinistes pour se poser en hommes forts et courageux»! L’affirmation est du spécialiste en culture populaire de l’Université de Zurich Tobias Scheidegger, qui avait mené des travaux de recherche en vue de l’exposition «Edelweiss, mythe et paradoxes» présentée en 2011. «La croyance populaire selon laquelle cette fleur ne pousse que sur la glace et sur des rochers escarpés est dénuée de fondement botanique», explique-t-il. Sans qu’on l’ait consulté à ce propos, l’edelweiss a été utilisé comme symbole nationaliste en Autriche et en Allemagne. Fleur préférée d’Adolf Hitler, elle a aussi, en contrepartie, donné son nom aux Pirates de l’Edelweiss, un mouvement de jeunes résistants allemands. Du côté des utilisations militaires, il orne encore les insignes des passants d’épaules des officiers généraux de l’armée suisse: un pour les brigadiers, deux pour les divisionnaires et trois pour les commandants de corps. On retrouve aussi notre emblème botanique national, en guirlande, sur nos pièces de cinq francs, où il fait face à des gentianes. Le Leontopodium alpinum, son nom scientifique, est encore la star d’«Astérix chez les Helvètes», paru en 1970. Dans cet opus, le petit Gaulois et son ami Obélix viennent chercher dans nos Alpes des «étoiles d’argent», ingrédient nécessaire au druide Panoramix pour préparer une potion antipoison. Enfin dans le langage des fleurs, l’edelweiss symbolise le noble – edel, en allemand – souvenir d’un amour passé.

Mais s’il a été trop abondamment cueilli, c’est bien parce qu’il a des vertus curatives. Sa fleur consommée en tisane soulagerait les problèmes gastriques et les voies respiratoires, tandis que ses molécules antioxydantes auraient des propriétés anti-inflammatoires susceptibles de ralentir le vieillissement de la peau.

«Blanc noble»

Voilà pourquoi cette fleur, dont le nom signifie «blanc noble», est cultivée en Valais depuis une vingtaine d’années. Parce que l’environnement lui correspond parfaitement bien sûr, mais aussi parce qu’il y existait quelques agriculteurs précurseurs qui, à l’époque, commençaient à se spécialiser dans la culture de plantes médicinales. Laurent Tornay était de ceux-là, et c’est désormais son fils Etienne qui gère l’exploitation familiale à Orsières.

L’agriculteur Etienne Tornay dans une des parcelles d’edelweiss qu’il cultive à proximité d’Orsières (VS) et de la route menant aux col et tunnel du Grand-Saint-Bernard. FLORIAN CELLA

«Historiquement, dans le val d’Entremont, il se cultivait essentiellement des fraises», raconte ce dernier en nous recevant au bord de son champ… d’edelweiss en surplomb de la route menant aux col et tunnel du Grand-Saint-Bernard. «Mais il y a une trentaine d’années, la société Ricola a approché les producteurs de la région pour leur demander de cultiver les treize herbes composant leur recette.» D’autres sont venues ensuite progressivement s’ajouter, à la demande des industries médicinales, cosmétiques, ou gastronomiques. Certaines plantes cultivées par Etienne Tornay se retrouvent par exemple dans les mélanges d’herbes aromatiques du Grand-Saint-Bernard ou les thés froids et autres bonbons aux herbes des Alpes.

Agriculteurs, fromagers et apiculteurs unis Les quatre lettres PDRA, pour Plan de développement régional agricole, sont très à la mode en ce moment dans les campagnes vaudoises. Deux de ces plans d’importance sont notamment en cours du côté de l’Ouest vaudois et du Gros-de-Vaud. Dans ces deux cas, comme dans tous les autres, l’idée est de réunir les acteurs d’un secteur autour de projets communs, conditions sine qua non pour bénéficier d’importantes subventions cantonales et fédérales. Les agriculteurs du val d’Entremont, où poussent les edelweiss d’Etienne Tornay, se sont aussi réunis dans ce qu’ils ont baptisé le PDR du Grand Entremont. Cette structure supervise quatorze projets nécessitant une enveloppe globale de 21 millions de francs. Parmi ces projets, les nouvelles installations de séchage de la coopérative Valplantes ou la nouvelle laiterie d’Orsières. Outre la partie destinée à la production de fromages – dont un parfumé aux herbes cultivées dans la région – cette dernière dispose d’un espace agritouristique. Son but est de capter une part des centaines de milliers d’automobilistes transitant chaque année sous ses fenêtres pour aller ou revenir d’Italie ou, dans une moindre mesure, du val Ferret. Le PDR Grand Entremont comporte également un projet de Centre de compétence en apiculture se mariant parfaitement avec la culture bio des herbes médicinales et la promotion d’une nouvelle recette de pain aux céréales des Vals de Bagnes et d’Entremont baptisée Pain du Grand Entremont. À noter encore que tous les produits conçus sous le PDR bénéficient d’un label créé pour l’occasion: Le goût des cimes.

Sur son exploitation, Etienne Tornay cultive désormais une trentaine de variétés d’herbes médicinales sur une surface de 50’000 m² (environ cinq terrains de foot). Mais seulement 5% de cette surface (2500 m²) sont consacrés à l’edelweiss. «C’est notre culture emblématique, mais pas la plus productive», sourit le producteur en caressant de la main les petites plantes arrivant à maturité en cette fin du mois de juin.

Les edelweiss qui, au passage, sont originaires d’Asie et auraient migré dans les Alpes au cours de la période glaciaire, sont des plantes pluriannuelles. Ils sont donc cultivés en champ sur un cycle de trois ou quatre ans. «Comme toutes les autres, ils sont cultivés en bio. Parce que c’est ce que demande le marché, mais aussi parce qu’il n’existe pas de produits spécifiques pour ce type de culture. Et, de toute façon, ils sont résistants: nous n’avons quasiment pas de problèmes de maladies ou de ravageurs.»

Où voir des edelweiss? Des plants d’edelweiss sont évidemment visibles en pleine nature, où ils fleurissent durant toute la période estivale. Des stations sont signalées, entre autres, dans la région de Zermatt ou dans les secteurs des lacs de Fenêtre, pas très loin du col du Grand-Saint-Bernard. Il est aussi possible d’en observer dans les jardins alpins Flore-Alpe à Champex-Lac (VS), de La Thomasia à Pont de Nant au-dessus de Bex, de La Rembertia aux Rochers-de-Naye, de La Linnaea à Bourg-Saint-Pierre (VS) et même au Jardin botanique alpin de Meyrin qui, comme son nom l’indique, ne se trouve pas en montagne, mais dans la banlieue genevoise.

Désherbage constant

Une fois le semis et la plantation effectués, l’essentiel du travail consiste donc au désherbage manuel ou mécanique. «Si on n’intervenait pas, ils se feraient complètement étouffer par la végétation spontanée. C’est donc un travail quasi continu de début avril à fin octobre», explique l’agriculteur. Ce qui tombe plutôt bien, puisque durant cette période, le bétail est à l’alpage et les cultivateurs disposent de plus de temps pour ce type de travaux.

Les edelweiss sont récoltés avec cette mini-moissonneuse-batteuse, ici positionnée dans une culture de menthe poivrée (avec du thym au premier plan). FLORIAN CELLA

Une fois arrivés à maturité, les edelweiss sont moissonnés avec une sorte de minibatteuse, puis descendus à la coopérative Valplantes, fondée par une quinzaine d’agriculteurs de la région. Là, ils sont coupés, séchés, dépoussiérés, puis conditionnés dans des grands sacs prêts à partir chez les transformateurs. Quelques semaines plus tard, des personnes soucieuses de la santé de leur peau étaleront sur leurs bras des pommades contenant leurs extraits, tandis que d’autres les infuseront dans de l’eau bouillante dans l’espoir de soulager leurs douleurs stomacales.

Etienne Tornay vérifie la qualité de ses edelweiss après leur séchage à la coopérative Valplantes à Sembrancher. FLORIAN CELLA

