Portrait d’artiste – Staro, tout et surtout son contraire Il est musicien, auteur, vidéaste et illustrateur. Il se méfie de la routine et du consensus. Prochainement, Staro publiera un premier album qui lui ressemble. Yann Zitouni

Le vieux scaphandre s’était égaré dans un local de répétition. Staro en a fait un des per son nages clés de son nouvel album. MARIUS MARTTIONI

Avec Staro, on ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre en matière de look. Ce jour-là, il a choisi une paire de boucles d’oreilles qui a dû appartenir à une héritière des Habsbourg et une veste en daim avec des franges de 30 cm possiblement homologuées par Hugues Aufray.