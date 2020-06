Le Röstigraben peut trembler – Stars outre-Sarine, ils viennent blaguer en Lavaux pour mieux le vendre Le duo DivertiMento a filmé mercredi dans les vignes le round vaudois de son «road trip» romand. But de l’opération, financée par Suisse Tourisme: promouvoir les voyages intérieurs post-Covid. Les Vincent feront de même cet été. François Barras

Manuel Burkart (g.) et Jonny Fischer forment DivertiMento depuis 2001. Ils ont acquis un succès aussi massif que durable en Suisse alémanique, par leurs spectacles et leurs shows télé. Chantal Dervey

Confortablement assis sous une décoration de bronze rescapée de la Fête des Vignerons 1977, Manuel Burkart savoure le charme traditionnel du caveau d’Épesses. Et le coup de blanc du patron, aussi. Il embrasse d’un regard la voûte en pierre et philosophe: «À Zurich, nous avons rempli deux soirs de suite le Hallenstadion (ndlr: 26’000 personnes en tout). En Suisse romande, je ne pense pas qu’on remplirait ce caveau.» Voilà qui résume le succès paradoxal de DivertiMento, l’attelage comique qu’il partage depuis 2001 avec Jonny Fischer. Tous deux sont des stars gigantesques outre-Sarine mais d’illustres inconnus dans une partie non négligeable de leur propre pays.

Leur présence en Lavaux, ce mercredi, n’est pourtant pas liée à leur promotion propre. Sur ce point, ils sont réalistes: plus encore qu’en musique et qu’en cinéma, le Röstigraben demeure particulièrement imperméable à toute tentative d’humour transrégionale, la faute à la langue, aux références populaires manipulées et à une vis comica culturellement dissemblable. «Et puis, excusez-nous notre immodestie: on n’a pas besoin de venir ici. On remplit les salles en cinq minutes, on a joué notre dernier spectacle plus de 250 fois. Quand nous devons en écrire un, d’ailleurs, on s’installe en Suisse romande pour être tranquille. On avait loué un chalet à Villars, puis à Nendaz.»

La promotion, de fait, est à sens inverse. Durant cinq jours et autant de cantons visités, DivertiMento aura vadrouillé entre Valais et Lavaux, Jura et Gruyères afin de présenter ces régions à leur public germanophone. Une opération promotion et séduction, donc, cumulant la force de frappe du duo sur les réseaux sociaux (212’000 abonnés Facebook, 130’000 Instagram) et de Suisse Tourisme (540’000 abonnés Instagram), qui finance l’opération avec l’aide des relais cantonaux et régionaux. L’idée est venue de Jonny Fischer, lors d’une «Arena» en mars dernier, l’émission de télé de la DRS où il croisa le directeur de l’agence de promotion touristique nationale. «L’économie commençait à se casser la gueule, le tourisme aussi. On ne pouvait pas jouer et on ne voulait pas rester à faire des gags depuis nos salons. Alors on a mis sur pied ce «road trip», à réaliser dès que possible pour montrer aux gens comment ils peuvent envisager des vacances en Suisse plutôt que s’envoler à l’autre bout du monde.»

Les cartes postales vidéos de DivertiMento – des capsules humoristiques de trois à cinq minutes qui seront mises en ligne fin juin – tricotent raisonnablement le cliché: balades à vélo électrique dans les vignes, dégustation de chasselas chez l’aimable Blaise Duboux, vues plongeantes sur le Léman. «Les Suisses alémaniques, moi le premier, ne connaissent pas aussi bien qu’on le croirait cette région, à part le château de Chillon et les vins, continue Fischer. On y passe en train. Là, on essaye de leur donner envie de venir s’y arrêter. Malgré ce temps moche, tout est superbe.» Mercredi après-midi, la grosse équipée (le duo plus trois techniciens, un chef web, le manager, des membres de Suisse Tourisme, de Montreux-Vevey Tourisme et de l’office de promotion cantonal) avait rendez-vous au Chaplin’s World, pour pousser quelques clics supplémentaires sous le galurin de Chaplin. Les temps modernes…