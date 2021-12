Santé et technologie – Start-up: 60 millions levés pour la santé des femmes

Une innovation bienvenue en gynécologie Afficher plus

Carevix a l’ambition de remplacer l ’ancestrale pince de Pozzi en gynécologie. ASPIVIX

L’entreprise Aspivix, qui fait partie des onze start-up suisses retenues, a l’ambition de remplacer la pince de Pozzi. Cet instrument est utilisé par les gynécologues pour saisir et tirer le col de l’utérus avant la pose d’un stérilet. «C’est un geste douloureux pour les patientes, explique Mathieu Horras, cofondateur d’Aspivix. Cet instrument, vieux de plus de cent ans, a été créé pour retirer les balles des corps durant les guerres…»

La solution développée par Mathieu Horras, David Finci, gynécologue et Julien Finci, ingénieur EPFL, se nomme Carevix. «Nous avons développé un système qui épouse l’anatomie du col de l’utérus avec une ventouse», développe Mathieu Horras.

La société située à Renens effectue actuellement au CHUV et aux HUG une étude comparative entre la pince traditionnelle et le modèle d’Aspivix. L’étape suivante sera d’industrialiser le produit. «Nous attendons les résultats finaux de l’étude ainsi que les autorisations nécessaires de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe. Nous espérons être prêts d’ici six mois», confie le cofondateur.