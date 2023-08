Stationnement à Yverdon – Fini la galère du parking à Y-Parc Le parking mutualisé ouvrira en octobre. Le maître d’ouvrage accepte d’exploiter d’abord 700 places sur les 1000 construites. Fabien Lapierre

Le parking mutualisé d’Y-Parc sera bientôt mis partiellement en service, au grand soulagement des entreprises qui ne disposent pas de places de parc en suffisance pour leurs clients et collaborateurs. FLORIAN CELLA/24 heures

Il était moins une. Alors que le chantier de l’imposant parking mutualisé de 1000 places sur sept niveaux arrive à bout touchant à Y-Parc, l’incertitude planait toujours sur les conditions de son exploitation. Sa propriétaire, la Caisse de retraite professionnelle de l’industrie vaudoise de la construction (CRP-IV), a fini par retirer son recours, déposé fin 2021 auprès de la Cour de droit administratif et public. Elle s’est ravisée à l’approche de l’échéance, la mise en service étant prévue début octobre, selon une information de «La Région».

Le conflit portait sur la volonté de la CRP-IV de disposer immédiatement de toutes les places construites, plutôt que celles déjà attribuées à des entreprises. Ainsi, ce sont un peu plus de 700 places qui seront mises en service prochainement, puis les autres au fur et à mesure de l’implantation de sociétés à Y-Parc.

1 / 2 Vu de l’extérieur, le chantier Forum est terminé. Ce n’est pas encore le cas de l’aménagement intérieur. FLORIAN CELLA/24 heures

Cela représente une véritable bouffée d’oxygène pour les occupants du parc scientifique et technologique, le bâtiment de loisirs et de services Explorit en tête. Car les possibilités de se parquer sont loin d’être suffisantes dans la zone, malgré plus d’une centaine de places provisoires aménagées par la Ville d’Yverdon dans l’attente du parking silo. Celui-ci, initialement promis pour 2021, doit en effet répondre à 50% des besoins en stationnement des entreprises d’Y-Parc, selon le plan partiel d’affectation du site.

Sentiment d’urgence

«On a résolu la problématique du parcage pour les entreprises. On peut vraiment parler d’une bonne nouvelle pour tout le monde, pour l’attractivité d’Y-Parc et pour l’économie de la ville», réagit à chaud le syndic d’Yverdon Pierre Dessemontet, par ailleurs membre du conseil d’administration d’Y-Parc. La Ville n’a pas eu le temps de communiquer sur cet accord conclu au début de l’été, «à mesure que le sentiment d’urgence s’est accru pour l’ensemble des acteurs du dossier».

Car Forum, le bâtiment contigu au parking – il abritera un hôtel, un restaurant, des cabinets médicaux, un laboratoire d’analyses – sera lui aussi bientôt mis en service et son propriétaire n’est autre que la CRP-IV, gérée par la Fédération vaudoise des entrepreneurs. La fondation a investi environ 25 millions de francs dans les deux projets voisins.

Le chantier du parking avait été retardé par une opposition de l’ATE fin 2020, lors de la demande d’extension de 422 à 1000 places, puis retirée début 2022 après la signature d’une convention sur la mobilité avec la nouvelle Municipalité. Le syndic Pierre Dessemontet souligne que «la Ville a fait tout ce qu’elle pouvait pour accélérer la construction du parking. Malgré le recours de la CRP, nous avions renoncé à l’effet suspensif pour que la construction se poursuive durant la procédure.»

Fabien Lapierre est journaliste à 24 heures depuis 2022, pour la rubrique Vaud & Régions. Basé à Yverdon, il couvre principalement l'actualité du Nord vaudois. Diplômé de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille en 2010, il a travaillé pour la télévision, derrière et devant la caméra. Plus d'infos @fabienlapierre

