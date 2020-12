Stations de ski

Pour le plaisir d’une minorité

Nous avons respecté et suivi les directives avisées et prudentes durant cette pandémie, mais aujourd’hui j’exprime mon immense inquiétude et mon indignation si nous capitulons devant une certaine droite en permettant l’ouverture des installations de sports d’hiver.

Je pense à mes collègues soignants qui ne pourront pas prendre de congé de Noël et qui en prime devront soigner ceux qui auront été se contaminer impunément dans ces attroupements incontrôlables.

Je pense à toute la mouvance qui enfin se fait jour, qui essaie de sauver notre planète et qui se trouve devant l’absurdité des montagnes que l’on défonce, d’arbres que l’on abat, de cours d’eau que l’on trappe, tout cela afin de fabriquer de la neige pour un petit groupe de nantis.