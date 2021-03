Élections communales – Statu quo à Sainte-Croix Le PS n’est pas parvenu à ravir un troisième siège. Le PLR a sauvé les deux siens. Frédéric Ravussin

La PLR Rachel Gueissaz accède à l’Exécutif de Sainte-Croix. C’est la première fois depuis vingt ans qu’une femme est élue municipale. DR

En difficulté le 7 mars dernier, le PLR de Sainte-Croix est parvenu à conserver ses deux sièges à l’Exécutif. Dimanche, Rachel Gueissaz et le sortant Lionel-Numa Pesenti ont aisément devancé la socialiste Isabelle Dessonnaz (4e et première non-élue voilà trois semaines) et l’UDC Francesca Biermann. Avec deux PS, deux PLR et un UDC, c’est donc le statu quo que les électeurs ont choisi pour la législature à venir.

Les deux libéraux-radicaux rejoignent en effet les deux socialistes sortants Cédric Roten et Sylvain Fasola, ainsi que l’UDC Yvan Pahud élus au 1er tour. L’élection de Rachel Gueissaz permet à la commune du balcon du Jura de compter à nouveau une femme au sein de son Exécutif. Une première depuis 20 ans et l’élection de Luzia Bernshaus. «Je suis un petit peu étonné que notre ticket soit passé dans son ensemble, réagit Lionel-Numa Pesenti. Et une femme à la Municipalité, ça fait tellement longtemps que c’est presque une nouveauté!»

Pour Rachel Gueissaz, cette élection confirme une tendance qui s’opère depuis plusieurs années au sein du Conseil communal. «Mais c’est vrai que c’était le moment… Je suis contente de pouvoir porter la voix des femmes. Je connais bien mes quatre futurs collègues et je sais qu’on partage la même idée du Sainte-Croix qu’on veut pour l’avenir.»