Avant le contre-la-montre du Tour - Stefan Küng: «Je veux gagner cette étape»

Après le contre-la-montre de Laval, où vous aviez fini deuxième à 19 secondes de Pogacar, vous avez dit que vous prendriez votre revanche à Saint-Émilion…

C’est clair que je veux gagner ce chrono. Le profil me convient bien, j’ai l’impression d’avoir de bonnes jambes. Je suis confiant. Ces derniers jours, j’ai axé ma stratégie de course sur ce chrono: dans les grandes étapes de montagne, j’ai passé le premier col avec le peloton et ensuite, j’ai fini tranquille. Cela m’a permis de bien m’entraîner et d’économiser mon énergie. J’ai tout fait pour arriver dans les meilleures conditions à Saint-Émilion et j’ai l’impression d’avoir bien récupéré des derniers efforts.