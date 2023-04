Pourquoi cette quête du bonheur dans «l’enfer du nord»?

Paris-Roubaix a toujours été une course spéciale qui m’a plus intrigué que les autres classiques. Enfant, j’étais scotché devant la télévision. Quand j’ai participé pour la première fois avec l’équipe nationale en junior, je l’ai tout de suite aimée. Même si je n’y ai jamais connu le succès chez les jeunes et y ai vécu des galères…