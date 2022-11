Tennis – Stefanie Vögele prend sa retraite sportive Ne se sentant plus assez en forme physiquement, l’Argovienne de 32 ans a décidé de ranger sa raquette, après 17 années passées sur le circuit professionnel.

Le meilleur classement individuel de Vögele est un 42e rang mondial. KEYSTONE

La joueuse de tennis argovienne a décidé de mettre un terme à sa carrière, à l’âge de 32 ans. Swiss Tennis l’a annoncé mardi matin. Stefanie Vögele évoque une certaine souffrance physique: «Ces deux dernières années, après avoir été atteinte par le COVID, j’ai eu de plus en plus de mal à me maintenir physiquement au plus haut niveau. Mon asthme m’empêchait également de plus en plus de réaliser des performances de haut niveau.»

Elle aura évolué pendant 17 ans sur le circuit professionnel. Elle avait atteint l’apothéose lors de la finale de la Billie Jean King Cup en 2021, puisqu’elle faisait partie de l’équipe sacrée vice-championne du monde. L’Argovienne s’était fait remarquer très tôt. Elle avait été sélectionnée dans l’équipe Securitas Suisse à l’âge de 15 ans, en 2005. Elle avait ensuite eu quelques moments de brillance, en atteignant 33 fois le tableau principal d’un tournoi de Grand Chelem.

«Rester en contact avec le tennis»

Son meilleur classement individuel en WTA: un 42e rang mondial. «C’est avec une grande gratitude que je jette un regard sur un voyage précieux, riche en expériences, en défis et en moments inoubliables. Mais je suis maintenant arrivée à un point où je ne veux et je ne peux plus consacrer ma vie uniquement au tennis professionnel, affirme la jeune retraitée. Je me réjouis maintenant d’entamer une nouvelle phase de ma vie, d’avoir ma propre petite famille et de rester en contact avec le tennis sous une autre forme.»



RGA

