Steingruber et Braegger en chauffeurs de salle

Le public n’est pas près d’oublier Giulia Steingruber et Pablo Braegger. Les deux monuments du sport suisse ont laissé des souvenirs forts dans le cœur des amateurs de gymnastique. Et un trou béant au niveau international. C’est précisément pour voir qui seraient les successeurs de ces deux icônes, aujourd’hui à la retraite, que le déplacement aux Championnats de Suisse de Montreux était intéressant.

Les 1500 spectateurs de la salle du Pierrier n’ont pas eu besoin de faire leur deuil bien longtemps, puisque Steingruber et Braegger étaient présents durant tout le week-end. Non pas aux engins, mais au micro. «On n’avait jamais fait ça. C’est plus facile de faire de la gym, mais je crois qu’on s’en est bien tiré», a plaisanté le champion d’Europe à la barre fixe.